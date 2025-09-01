shardiya navratri 2025 maa durga ki sawari kya hai and its meaning shardiya navratri start to end date शारदीय नवरात्रि: हाथी पर होगा मां दुर्गा का आगमन, जानें माता रानी की सवारी से जुड़े संकेत, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
shardiya navratri 2025 maa durga ki sawari kya hai and its meaning shardiya navratri start to end date

शारदीय नवरात्रि: हाथी पर होगा मां दुर्गा का आगमन, जानें माता रानी की सवारी से जुड़े संकेत

Shardiya navratri kab se hain: हिंदू धर्म में मां दुर्गा को समर्पित पावन पर्व शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। हर बार नवरात्रि में माता रानी अलग-अलग वाहन से पृथ्वी पर आगमन करती हैं। जानें इस शारदीय नवरात्रि मां दुर्गा की सवारी क्या रहने वाली है और इससे जुड़े संकेत।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 03:45 PM
Shardiya Navratri 2025 Date: हिंदू धर्म में नवरात्रि का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ होंगे और समापन 1 अक्टूबर को होगा। चतुर्थी तिथि में वृद्धि के कारण नवरात्रि नौ की बजाए 10 दिन के होंगे। नवरात्रि में हर बार मां दुर्गा अलग-अलग सवारी से पृथ्वी लोक पर आगमन व प्रस्थान करती हैं। इस शारदीय नवरात्रि मां भगवती हाथी यानी गज पर सवार होकर आएंगी। जानें माता रानी की सवारी से जुड़े संकेत व घटस्थापना का शुभ मुहूर्त व नवरात्रि की तिथियां।

माता रानी का गज पर होगा आगमन: मां दुर्गा इस बार हाथी (गज) पर सवार होकर आएंगी और मनुष्य के कंधे पर प्रस्थान करेंगी। इस बार का नवरात्रि पर्व देश व दुनिया के लिए अच्छा रहने वाला है। मां दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना सुख-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जब माता रानी हाथी की सवारी से आती हैं तो, देश में धन-धान्य की कमी नहीं रहती है। यह खुशहाली व उन्नति का संकेत भी माना गया है।

शारदीय नवरात्रि घटस्थापना मुहूर्त 2025: शारदीय नवरात्रि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होते हैं। इस बार प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को देर रात 01 बजकर 23 मिनट पर प्रारंभ होगी और 23 सितंबर को देर रात 02 बजकर 55 मिनट पर समाप्त होगी। घटस्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 06:09 से सुबह 08:06 बजे तक रहेगा। इसके बाद घटस्थापना का अभिजित मुहूर्त सुबह 11 बजकर 49 मिनट से दोपहर 12 बजकर 38 मिनट तक रहेगा। घटस्थापना की कुल अवधि 49 मिनट की रहने वाली है।

शारदीय नवरात्रि तिथियां-

22 सितंबर : प्रतिपदा तिथि

23 सितंबर : द्वितीय तिथि

24 सितंबर : तृतीया तिथि

25 सितंबर : चतुर्थी तिथि

26 सितंबर : चतुर्थी तिथि

27 सितंबर : पंचमी तिथि

28 सितंबर : षष्ठी तिथि

29 सितंबर : सप्तमी तिथि

30 सितंबर : अष्टमी तिथि

01 अक्टूबर : नवमी तिथि

02 अक्टूबर : दशहरा

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

