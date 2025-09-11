shardiya navratri 2025 date and time in india this year 10 days one tithi is extended Shardiya navratri: इस साल 9 नहीं 10 दिन के होंगे शारदीय नवरात्र, एक तिथि में हो रही वृद्धि, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Shardiya navratri: इस साल 9 नहीं 10 दिन के होंगे शारदीय नवरात्र, एक तिथि में हो रही वृद्धि

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 11:43 AM
हिन्दू पंचांग के अनुसार, शारदीय नवरात्रि का पहला दिन 22 सितंबर 2025 को है।आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 22 सितंबर को रात 01 बजकर 23 मिनट पर हो रही है। वहीं, इस तिथि का समापन 23 सितंबर को रात 02 बजकर 55 मिनट पर होगा। नवरात्र में मां दुर्गों के नौ रूपों की अराधना की जाती है। नौ दिन के नवरात्र व्रत करने के बाद नवमी पर कन्या पूजन और दशमी पर रावण दहन होता है।

क्यों बढ़ रहे हैं नवरात्र

ऐसे में 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र शुरू होंगे। इस बार नवरात्र तिथि में एक तिथि बढ़ रही है। इस साल श्राद्ध पक्ष में एक तिथि का क्षय और नवरात्र में एक तिथि में वृद्धि हो रही है, इसलिए इस साल 9 दिन के नहीं 10 दिन के नवरात्र होंगे। ज्योतिर्विद दिवाकर त्रिपाठी के अनुसार इस प्रकार इस बार शारदीय नवरात्र में चतुर्थी तिथि की वृद्धि हो रही है। नवरात्र में तिथि की वृद्धि अति शुभ फल दायक मानी जाती है। साथ ही माता का आगमन भी बहुत शुभ कारक हो रहा है। इस कारण से नवरात्र का प्रभाव शुभ की प्राप्त होगा। कलश स्थापना 22 सितंबर को किया जाएगा। त्रिदिवसीय शक्ति पूजा पर आधारित सप्तमी तिथि में पूजा पंडालो में देवी प्रतिमाओं की स्थापना मूल नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि में 29 सितंबर दिन सोमवार को दिन में 12:26 बजे से पहले की जाएगी ।

नवरात्र की तिथियां
22 सितंबर को प्रतिपदा तिथि
23 द्वितीय तिथि
24 तृतीया तिथि
25 चतुर्थी तिथि
26 चतुर्थी तिथि
27 पंचमी तिथि
28 षष्ठी तिथि
29 सप्तमी तिथि
30 अष्टमी तिथि
1 अक्टूबर को नवमी तिथि

शारदीय नवरात्रि मुहूर्त

घटस्थापना मुहूर्त - 06:09 ए एम से 08:06 ए एम अवधि - 01 घण्टा 56 मिनट्स घटस्थापना अभिजित मुहूर्त - 11:49 ए एम से 12:38 पी एम

प्रतिपदा तिथि प्रारम्भ - सितम्बर 22, 2025 को 01:23 ए एम बजे प्रतिपदा तिथि समाप्त - सितम्बर 23, 2025 को 02:55 ए एम बजे

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

