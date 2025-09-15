Shardiya Navratri : शारदीय नवरात्रि की अष्टमी, नवमी कब है? नोट कर लें डेट, पूजा विधि से लेकर सबकुछ
Shardiya Navratri 2025 Ashtami-Navami Dates: शारदीय नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं, उपवास रखते हैं और मां के आशीर्वाद से घर-परिवार में सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। इस बार नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है और इसका समापन 1 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व होता है। अष्टमी को महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है जबकि नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना होती है। इन दोनों दिनों को शक्ति, सिद्धि और शांति प्राप्ति के लिए सबसे शुभ माना जाता है। परंपरागत रूप से अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन और हवन का आयोजन किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, अष्टमी-नवमी के दिन पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ति और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। इस साल अष्टमी 30 सितंबर को और नवमी 1 अक्टूबर को पड़ रही है। भक्त देवी के मंत्र, स्तोत्र और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। व्रत करने वाले लोग सात्विक आहार लेते हैं और घर में कन्याओं को भोजन कराते हैं। आइए जानते हैं इस साल की अष्टमी-नवमी की तिथियां, पूजा-विधि और खास बातें विस्तार से।
अष्टमी व नवमी की तिथि-समय
अष्टमी : 30 सितंबर 2025 (मंगलवार)
अष्टमी तिथि का प्रारंभ 29 सितंबर शाम करीब 4:31 बजे से होगा और समाप्ति 30 सितंबर शाम 6:06 बजे पर होगी।
महानवमी : 1 अक्टूबर 2025 (बुधवार)
नवमी तिथि का प्रारंभ 30 सितंबर को शाम करीब 6:06 बजे होगा और समाप्ति 1 अक्टूबर को शाम 7:01 बजे होगी।
पूजा विधि-
- अष्टमी या नवमी के दिन ब्रह्ममुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान करें, स्वच्छ और हल्के (सफेद/पीले/लाल) वस्त्र पहनें।
- मंदिर की साफ-सफाई करें।
- मां दुर्गा, महागौरी (अष्टमी) या सिद्धिदात्री (नवमी) का चित्र/प्रतिमा लाल या पीले कपड़े पर रखें।
- मां का गंगाजल या पंचामृत से स्नान करें।
- हाथ में जल और फूल लेकर संकल्प करें कि आप व्रत व पूजा पूरी श्रद्धा से करेंगे।
- “ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे” या दुर्गा सप्तशती/चालीसा का पाठ करें।
- अष्टमी को माँ महागौरी को श्वेत पुष्प, नारियल, कलश, चुनरी, सिंदूर चढ़ाएं।
- नवमी को माँ सिद्धिदात्री को पीले फूल, हलवा-पूरी, चना, नारियल आदि चढ़ाएं।
- मां की आरती करें और भोग लगाएं।
कन्या पूजन- अष्टमी, नवमी पर कन्या पूजन भी किया जाता है।
- 2, 5, 7 या 9 छोटी कन्याओं और एक बालक (भैरव स्वरूप) को आमंत्रित करें।
- उनके पैर धोकर उन्हें आसन दें, तिलक करें, चुनरी/रुमाल दें, भोजन कराएँ (हलवा-पूरी, चना)।
- भोजन के बाद दक्षिणा व उपहार देकर आशीर्वाद लें।
हवन- अष्टमी, नवमी पर हवन भी किया जाता है।
- यदि संभव हो तो अष्टमी-नवमी के संधिकाल में हवन करें।
- दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के साथ आहुति दें।
अष्टमी-नवमी पूजा सामग्री लिस्ट- मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र, कलश (तांबा/पीतल/मिट्टी), नारियल, आम के पत्ते, लाल, पीला या सफेद कपड़ा / चुनरी, दीपक (घी या तेल), अगरबत्ती/धूप, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, रोली, अक्षत (चावल), फूल (गुलाब, गेंदा, कमल आदि), फल (केला, सेब, मौसमी फल, नारियल), मिठाई (हलवा, बूंदी, लड्डू), चना / काला चना, पूरी / हलवा-पूरी, जलपात्र (तांबे का लोटा/कलश), पान, सुपारी, इलायची, लौंग, रुमाल / कपड़ा / उपहार (कन्याओं को देने के लिए), दक्षिणा (सिक्के/नकद), घंटी / शंख।