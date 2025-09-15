Shardiya Navratri : शारदीय नवरात्रि की अष्टमी, नवमी कब है? नोट कर लें डेट, पूजा विधि से लेकर सबकुछ

Shardiya Navratri 2025 Ashtami-Navami Dates: शारदीय नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं, उपवास रखते हैं और मां के आशीर्वाद से घर-परिवार में सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। इस बार नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है और इसका समापन 1 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व होता है। अष्टमी को महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है जबकि नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना होती है। इन दोनों दिनों को शक्ति, सिद्धि और शांति प्राप्ति के लिए सबसे शुभ माना जाता है। परंपरागत रूप से अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन और हवन का आयोजन किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, अष्टमी-नवमी के दिन पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ति और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। इस साल अष्टमी 30 सितंबर को और नवमी 1 अक्टूबर को पड़ रही है। भक्त देवी के मंत्र, स्तोत्र और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। व्रत करने वाले लोग सात्विक आहार लेते हैं और घर में कन्याओं को भोजन कराते हैं। आइए जानते हैं इस साल की अष्टमी-नवमी की तिथियां, पूजा-विधि और खास बातें विस्तार से।