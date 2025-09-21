Shardiya Navratri 2025 Akhand Jyoti Sthapana Vidhi Niyam Mantra Akhand Jyoti Kaise Jalaye 22 सितंबर को इस तरह करें अखंड ज्योति की स्थापना, जानें अखंड ज्योति जलाने का मंत्र व नियम, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Shardiya Navratri 2025 Akhand Jyoti Sthapana Vidhi Niyam Mantra Akhand Jyoti Kaise Jalaye

22 सितंबर को इस तरह करें अखंड ज्योति की स्थापना, जानें अखंड ज्योति जलाने का मंत्र व नियम

Shardiya Navratri 2025 Akhand Jyoti Sthapana Vidhi: महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है अखंड ज्योति, जो नौ दिनों तक जलती रहती है। अखंड ज्योति की स्थापना नवरात्रि के पहले दिन होती है, जिसे दशमी तिथि तक लगातार जलाए रखना चाहिए।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 21 Sep 2025 09:06 PM
22 सितंबर को इस तरह करें अखंड ज्योति की स्थापना, जानें अखंड ज्योति जलाने का मंत्र व नियम

Shardiya Navratri 2025 Akhand Jyoti: शारदीय नवरात्रि के इस 10 दिन के दौरान, भक्त देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है अखंड ज्योति, एक अखंड लौ जो नौ दिनों तक जलती रहती है। अखंड ज्योति की स्थापना नवरात्रि के पहले दिन होती है। ज्योति को दशमी तिथि तक लगातार जलाए रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अखंड ज्योति घर में सौभाग्य, समृद्धि और खुशियां का प्रतीक है।

22 सितंबर को इस तरह करें अखंड ज्योति की स्थापना

कलश स्थापना करने के बाद अखंड ज्योति को जलाए रखने का संकल्प लें। फिर चौकी पर हल्दी या अक्षत से आठ पंखुड़ियों वाला कमल (अष्टदल) बनाएं। अष्टदल के मध्य में एक मिट्टी या पीतल के दीपक को स्थापित करें। रुई की बाती दीपक में रखें। फिर दीपक में गाय का शुद्ध घी या तिल का तेल डालें। लंबी और मोटी कपास की बाती या कलावा (रक्षासूत्र) से बनी बाती का इस्तेमाल करें। अखंड ज्योति को मां दुर्गा की मूर्ति के सामने रखा जाता है। मां को प्रणाम कर अखंड ज्योति जलाने का मंत्र पढ़कर दीपक जलाएं। दीपक पर फूल, रोली व अक्षत चढ़ाएं। अंत में अखंड ज्योति को बुझने से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढक सकते हैं।

अखंड ज्योति जलाने का मंत्र: 'करोति कल्याणं,आरोग्यं धन संपदाम्, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपं ज्योति नमोस्तुते'

अखंड ज्योति के नियम

  1. अखंड ज्योत को प्रतिपदा तिथि से लेकर दशमी तिथि तक जलाना चाहिए।
  2. अखंड ज्योति को बुझाने के लिए फूंक या हवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने आप शांत होने देना चाहिए.
  3. ऐसी बाती का इस्तेमाल करें, जो 9 दिनों तक जल सके।
  4. वास्तु शास्त्र के अनुसार, अखंड ज्योति को दक्षिण-पूर्व दिशा (आग्नेय कोण) में स्थापित करना शुभ माना जाता है, जिससे घर में सुख-समृद्धि आती है। आप दीपक को पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं।
  5. अखंड ज्योत को जौ, चावल या गेहूं के ऊपर रखना चाहिए।
  6. ज्योत जलाते समय मंत्र का जाप करना चाहिए।
  7. अखंड ज्योत का शांत होना अशुभ माना जाता है। इसलिए ज्योति में समय-समय पर तेल व घे डालते रहें।
  8. एक बात खास ध्यान रखें कि अखंड ज्योति के लिए टूटे हुए चावल का इस्तेमाल न करें।

