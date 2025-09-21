22 सितंबर को इस तरह करें अखंड ज्योति की स्थापना, जानें अखंड ज्योति जलाने का मंत्र व नियम

Shardiya Navratri 2025 Akhand Jyoti: शारदीय नवरात्रि के इस 10 दिन के दौरान, भक्त देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है अखंड ज्योति, एक अखंड लौ जो नौ दिनों तक जलती रहती है। अखंड ज्योति की स्थापना नवरात्रि के पहले दिन होती है। ज्योति को दशमी तिथि तक लगातार जलाए रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अखंड ज्योति घर में सौभाग्य, समृद्धि और खुशियां का प्रतीक है।

22 सितंबर को इस तरह करें अखंड ज्योति की स्थापना

कलश स्थापना करने के बाद अखंड ज्योति को जलाए रखने का संकल्प लें। फिर चौकी पर हल्दी या अक्षत से आठ पंखुड़ियों वाला कमल (अष्टदल) बनाएं। अष्टदल के मध्य में एक मिट्टी या पीतल के दीपक को स्थापित करें। रुई की बाती दीपक में रखें। फिर दीपक में गाय का शुद्ध घी या तिल का तेल डालें। लंबी और मोटी कपास की बाती या कलावा (रक्षासूत्र) से बनी बाती का इस्तेमाल करें। अखंड ज्योति को मां दुर्गा की मूर्ति के सामने रखा जाता है। मां को प्रणाम कर अखंड ज्योति जलाने का मंत्र पढ़कर दीपक जलाएं। दीपक पर फूल, रोली व अक्षत चढ़ाएं। अंत में अखंड ज्योति को बुझने से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढक सकते हैं।