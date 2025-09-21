शारदीय नवरात्रि कल से, पहले दिन होगी मां शैलपुत्री की पूजा, नोट कर लें पूजा विधि से लेकर सबकुछ

शारदीय नवरात्रि 2025 का शुभारंभ 22 सितंबर, सोमवार से हो रहा है। यह पर्व देवी दुर्गा की पूजा और आराधना का महत्वपूर्ण समय है, जिसमें नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा-अर्चना की जाती है।

शारदीय नवरात्रि 2025 का शुभारंभ 22 सितंबर, सोमवार से हो रहा है। यह पर्व देवी दुर्गा की पूजा और आराधना का महत्वपूर्ण समय है, जिसमें नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा-अर्चना की जाती है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना (घटस्थापना) से होती है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री को सौभाग्य की देवी माना जाता है। मां पूजा से सभी सुख, समृद्धि और स्थिरता प्राप्त होती है। माता का जन्म हिमालय पर्वत में हुआ और इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। शैल का अर्थ है ‘पर्वत’। मां शैलपुत्री का रूप शक्ति, साहस और स्थिरता का प्रतीक है। उन्हें वृषारूढ़ा, उमा और हेमवती नामों से भी जाना जाता है।

घटस्थापना का मुहूर्त (कलश स्थापना) घटस्थापना के लिए विशेष मुहूर्त इस प्रकार हैं:

घटस्थापना मुहूर्त - 06:27 ए एम से 08:16 ए एम

अवधि - 01 घण्टा 48 मिनट्स

घटस्थापना अभिजित मुहूर्त - 12:07 पी एम से 12:55 पी एम

अवधि - 00 घण्टे 48 मिनट्स

यदि प्रातःकाल मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं हो पाए, तो अभिजीत मुहूर्त में भी यह कार्य किया जा सकता है।

घटस्थापना पूजा सामग्री चौड़े मुंह वाला मिट्टी का कलश

सप्तधान्य (7 प्रकार के अनाज)

पवित्र स्थान की मिट्टी

गंगाजल

कलावा/मौली

आम या अशोक के पत्ते

नारियल (छिलके या जटा वाला)

सुपारी

अक्षत (कच्चा साबुत चावल)

पुष्प और पुष्पमाला

लाल कपड़ा

मिठाई

सिंदूर

दूर्वा

पूजा विधि- सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें।

पूजा स्थल पर गंगाजल छिड़ककर शुद्धि करें।

चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें।

कलश में जल भरें, उसमें सप्त धान्य डालें और ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखें।

कलश स्थापना करते समय संकल्प लें और मां दुर्गा को आमंत्रित करें।

मां दुर्गा को लाल वस्त्र, लाल फूल, पुष्पमाला और श्रृंगार अर्पित करें।

दीप और धूप जलाएं। गोबर के उपले से अज्ञारी करें और घी, लौंग, बताशे, कपूर की आहूति दें।

नवरात्रि कथा पढ़ें और मां दुर्गा की आरती उतारें।

प्रसाद के रूप में फल और मिठाई अर्पित करें। ध्यान रखें कि मां को भोग सात्विक चीजों का ही लगाएं।

मां शैलपुत्री भोग- मां शैलपुत्री को गाय के दूध और घी से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। दूध से बनी बर्फी या खीर का भोग भी आप लगा सकते हैं।

मां शैलपुत्री की आरती शैलपुत्री मां बैल सवार। करें देवता जय जयकार।

शिव शंकर की प्रिय भवानी। तेरी महिमा किसी ने न जानी।

पार्वती तू उमा कहलावे। जो तुझे सिमरे सो सुख पावे।

ऋद्धि-सिद्धि परवान करे तू। दया करे धनवान करे तू।

सोमवार को शिव संग प्यारी। आरती जिसने उतारी।

उसकी सगरी आस जा दो। सगरे दुख तकलीफ मिला दो।

घी का सुंदर दीप जला के। गोला गरी का भोग लगा के।

श्रद्धा भाव से मंत्र गाएं। प्रेम सहित शीश झुकाएं।

जय गिरिराज किशोरी अंबे। शिव मुख चंद चकोरी अंबे।

मनोकामना पूर्ण कर दो। भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो।

मंत्र वन्दे वांछितलाभाय, चंद्रार्धकृतशेखराम।