Sharad Purnima Wishes, Photos: इन 11 मैसेज, फोटो के साथ दें शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं

Sharad Purnima Wishes Photos: शरद पूर्णिमा आज 6 अक्टूबर को है। इस दिन चंद्रमा सोलह कलाओं से युक्त होकर अमृत की वर्षा करता है। अपनों का शरद पूर्णिमा का दिन खास बनाने के लिए शेयर करें शरद पूर्णिमा की बधाई संदेश-

Mon, 6 Oct 2025 01:10 AM

Sharad Purnima Wishes Photos: आज शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होने के कारण इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने महारास रचाया था। अपनों का शरद पूर्णिमा का दिन खास बनाने के लिए शेयर करें शरद पूर्णिमा की बधाई संदेश-

इन 11 मैसेज, फोटो के साथ दें शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं शरद पूर्णिमा का चांद आपके जीवन को रौशन कर दे।

सुख, शांति और सौभाग्य से आपका जीवन भर जाए।

पूर्णिमा की यह रात आपके सपनों को नई उड़ान दे।

शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं

चांद की उजली रोशनी आपके जीवन में आशा जगाए।

चांद की चांदनी से आपकी किस्मत हमेशा जगमगाए।

चांद की तरह आपके जीवन में भी हर अंधकार मिट जाए।

शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं

यह पावन दिन आपके जीवन में नई उमंग और ऊर्जा लाए।

शरद पूर्णिमा की रात हमारी जिंदगी को और रौशन कर दे।

चांद की चांदनी हमारी कहानी का गवाह बने।

शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं

शरद पूर्णिमा की खीर जैसी मिठास आपके रिश्तों में घुली रहे।

आज की रात चांदनी आपके सारे दुःख हर ले।

इस अवसर पर भगवान से यही प्रार्थना है कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो।

शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं

शरद पूर्णिमा की रात आपके परिवार में हर्षोल्लास भर दे।

आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे।

शरद पूर्णिमा की मंगलकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को।

शरद पूर्णिमा की रात आपके जीवन में खुशियों की चांदनी बरसाए।

भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे।

इस खास अवसर पर आपके घर-आंगन में सुख, शांति और समृद्धि आए।

शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं

चांदनी की शीतलता मन को शांत करने का प्रतीक है।

आस्था और भक्ति से हर कठिनाई आसान हो जाती है।

यह दिन हमें याद दिलाता है कि सकारात्मक सोच से सब संभव है।

शरद पूर्णिमा हमें सरलता और पवित्रता की सीख देती है।

शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं

शरद पूर्णिमा हमें सिखाती है कि रोशनी हमेशा अंधकार पर जीतती है।

यह दिन विश्वास और आस्था की शक्ति का प्रतीक है।

शरद पूर्णिमा की रात हमें शांति और संतोष का संदेश देती है।

शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं

आपका जीवन चांद जैसा उजला रहे।

इस पावन दिन आपके घर में खुशियों की बरसात हो।

पूर्णिमा की रात आपकी दोस्ती को और मजबूत करे।

शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं

परिवार संग बिताया हर पल खीर की तरह मीठा हो।

दोस्तों और रिश्तेदारों संग यह त्योहार आनंदमय हो।

शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं

शरद पूर्णिमा पर आपको अनंत खुशियों का आशीर्वाद मिले।

यह दिन आपके लिए नई शुरुआत का संदेश लेकर आए।

भगवान कृष्ण और राधा की कृपा आप पर सदा बनी रहे।