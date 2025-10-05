Sharad Purnima: सुबह 6:17 बजे से शरद पूर्णिमा का उत्तम मुहूर्त शुरू, 8 मुहूर्त में करें मां लक्ष्मी की पूजा

Sharad Purnima Timing: इस साल आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। पूर्णिमा की तिथि मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस बार 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा की पूजा की जाएगी। शरद पूर्णिमा पर 2 शुभ योग का निर्माण हो रहा है। दोपहर 01:14 बजे तक वृद्धि योग रहेगा, जिसके बाद ध्रुव योग होगा। शरद पूर्णिमा के दिन विधि-विधान के साथ लक्ष्मी माता की पूजा करने से सुख-समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं दिन-भर के लक्ष्मी पूजन मुहूर्त, विधि, भोग, मंत्र व उपाय-