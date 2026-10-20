महारास की रात है शरद पूर्णिमा, इस दिन श्रीकृष्ण ने 16 हजार 108 गोपियों के साथ रचाया था महारास, शिवजी भी गए थे
Sharad Purnima Kab hai: जीवन में आनंद, उत्सव और राग की प्रतीक है- शरद पूर्णिमा। ये सब जीवन में तभी आते हैं, जब आप निरोगी हों।
श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध की ‘रास पंचाध्यायी’ में कृष्ण की रासलीला का मनोहारी वर्णन है। शरद पूर्णिमा (25 अक्तूबर) के दिन ही कृष्ण ने वृंदावन के निकट चंद्र सरोवर के पास ‘महारास’ रचाया था, इसलिए इसे ‘रास’ पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण ने अपनी योगमाया से शरद पूर्णिमा की रात को छह माह तक रोके रखा था और 16 हजार 108 गोपियों के साथ यह लीला रचाई थी।
क्या है महारास, जब शिवजी ने गोपी का भेस रचा
पौराणिक मान्यता के अनुसार कृष्ण ने ‘महारास’ में सम्मिलित होने के लिए देवी पार्वती को निमंत्रण भेजा था। पार्वती ने इस महारास में शामिल होने के लिए भगवान शंकर से आज्ञा मांगी। कृष्ण के इस महारास के प्रति शिव भी मोहित हो गए। उन्होंने पार्वती के साथ जाने का निश्चय किया। वृंदावन पहुंचने पर उन्हें यह पता चला कि इस महारास में कृष्ण के अलावा अन्य कोई पुरुष शामिल नहीं हो सकता। तब शिव एक गोपी का रूप धारण करके उस महारास में शामिल हुए और गोपीश्वर यानी गोपेश्वर महादेव कहलाए। यही नहीं, कृष्ण ने उन्हें महारास का रक्षक भी नियुक्त किया। ऐसी मान्यता है कि वृंदावन में गोपेश्वर महादेव शिवलिंग की स्थापना कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ और ब्रज की गोपियों ने की थी।
कार्तिकेय का जन्म
एक मान्यता यह भी है कि इस दिन शिव-पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ था, इसलिए इसे ‘कुमार’ पूर्णिमा भी कहते हैं। इसके अलावा इसे ‘नवान्न’ पूर्णिमा और ‘कौमुदी’ पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन को औषधि-ज्ञान दिया था। शरद पूर्णिमा के दिन ही ‘रामायण’ के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का भी जन्म हुआ था। इस दिन सुयोग्य जीवनसाथी पाने के लिए कन्याओं द्वारा चंद्रमा की पूजा की जाती है।
शरद पूर्णिमा का एक नाम ‘कोजागरी’ पूर्णिमा भी
शरद पूर्णिमा का एक नाम ‘कोजागरी’ पूर्णिमा भी है। मान्यता है कि इस रात लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और यह पूछती हैं- ‘को जाग्रति’ (कौन जाग रहा है), जो भक्त जागकर इस दिन लक्ष्मी की उपासना करते हैं, उन पर लक्ष्मी की कृपा बरसती है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही देवी लक्ष्मी का जन्म हुआ था और उन्होंने भगवान विष्णु का वरण किया, परंतु दक्षिण भारत में लक्ष्मी का जन्म फाल्गुन पूर्णिमा होलिका के दिन माना जाता है।
खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में
शरद पूर्णिमा हमें स्वस्थ और निरोग रखने का दिन है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट अपनी सोलह कलाओं से पूर्ण होता है। उसकी किरणों से अमृत बरसता है, इसलिए लोग इस रात्रि को खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं, ताकि उसमें चंद्रमा की सुधामयी किरणों का प्रभाव आ जाए और अगले दिन यह खीर प्रसाद के रूप ग्रहण करते हैं।
-अरुण कुमार जैमिनि
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