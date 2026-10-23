शरद पूर्णिमा पर इस साल रेवती नक्षत्र और हर्षण योग, कब रखी जाएगी खीर चंद्रमा की रोशनी में
Sharad Purnima date 2026 : शरद पूर्णिमा का व्रत इस साल 25 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन चंद्रमा से अमृत की बरसात होगी।
शरद पूर्णिमा बहुत खास पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को पाने के लिए सभी लोग इस दिन रात में जागरण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मां लक्ष्मी रात के किसी एक पल में धरती में आती हैं और जो जाग कर मां लक्ष्मी की उपासना करते हैं, उनको मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर वरदान देती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होते हैं। इस दिन जब चंद्रमा की रोशनी में खीर रखते हैं। इस खीर को उस दिन नहीं खाते हैं। इसको अलगे दिन खाते हैं। इस साल शरद पूर्णिमा 25 अक्टूबर को है। इस दिन लोग शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की आराधना करेंगे। कहा जाता है कि इससे मां लक्ष्मी की पूजा से सुख-समृद्धि कोजागरी पूर्णिमा पर रातभर जागकर मां लक्ष्मी की पूजा करेंगे। आश्विन पूर्णिमा पर चंद्रमा की सोलह कलाओं के दर्शन की मान्यता शरद पूर्णिमा पर घरों और मंदिरों में जलेंगे ।
किस दिन है शरद पूर्णिमा
इस साल महावीर पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि 25 अक्टूबर को सुबह 11:07 बजे शुरू होकर 26 अक्टूबर को सुबह 9:58 बजे तक रहेगी।चंद्रमा की रोशमी 25 तारीख की शाम को मिलेगी, इसलिए पूर्णिमा का पर्व इस पर्व पर चंद्रमा की पूजा और मां लक्ष्मी की आराधना का विशेष महत्व है। इस बार शरद पूर्णिमा पर रेवती नक्षत्र और हर्षण योग रहेगा। धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण रहता है और उसकी किरणों से अमृत वर्षा होती है। इसी विश्वास के साथ श्रद्धालु रात में खुले आसमान के नीचे खीर रखकर सुबह प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं।
शरद पूर्णिमा पर कब और कैसे रखें खीर
खरद पूर्णिमा पर रात होने से पहले आप खीर बना लें, इसके चंद्रमा की रोशनी में रख दें, इसके ऊपर आप एक महीन से जाली डाल सकते हैं, जिससे चंद्रमा की रोशनी इश पर पड़ती रहे। कहा जाता है कि अगले दिन यह खीर चंद्रमा की किरणों में अमृततुल्य गुण होते हैं। इसी आस्था के कारण खीर को रातभर चांदनी में रखने के बाद सुबह प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है।
कब और कैसे आती हैं मां लक्ष्मी
शरद पूर्णिमा को रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जागकर उनकी आराधना करने वाले भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। ‘को जागर्ति’ का अर्थ है-कौन जाग रहा है। इसी मान्यता के कारण श्रद्धालु रात में जागरण कर मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। घरों और मंदिरों में दीप जलाए जाते हैं, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ मां लक्ष्मी की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। दरअसल शरद पूर्णिमा की चांदनी विशेष आकर्षण का केंद्र रहती है। यह पर्व धार्मिक आस्था के साथ ऋतु परिवर्तन का भी प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालु पूजा-अर्चना कर घर-परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करेंगे।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
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