Sharad Purnima: 25 या 26 अक्टूबर, शरद पूर्णिमा कब है? जानें सही तारीख, चंद्रोदय का समय, पूजा का शुभ मुहूर्त
शरद पूर्णिमा 2026: इस साल शरद पूर्णिमा 25 अक्टूबर को मनाई जाएगी। जानें पूर्णिमा तिथि, चंद्रोदय का समय, मां लक्ष्मी की पूजा का शुभ मुहूर्त, खीर चांदनी में रखने की परंपरा और कोजागरी पूर्णिमा का धार्मिक महत्व।
Sharad Purnima 2026: हर माह में पूर्णिमा पड़ती है। हर पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व होता है। आश्विन मास में जो पूर्णिमा पड़ती है उसे शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। इस दिन विधि-विधान से चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। इस दिन घरों में दूध-चावल की खीर बनाकर चांदनी में रखने की परंपरा निभाई जाती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। कई जगहों पर इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने और रात में जागरण करने की भी परंपरा है। माना जाता है कि मां लक्ष्मी इस रात धरती पर भ्रमण करती हैं। इस साल पूर्णिमा की तारीख को लेकर भी सवाल है कि पर्व 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा या 26 अक्टूबर को।
जानें शरद पूर्णिमा की सही तारीख, पूजा का समय, चंद्रोदय और खीर रखने की परंपरा से जुड़ी जरूरी बातें-
शरद पूर्णिमा 2026 कब है?
द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल शरद पूर्णिमा रविवार, 25 अक्टूबर को है। पूर्णिमा तिथि 25 अक्टूबर को सुबह 11 बजकर 55 मिनट पर शुरू होगी और 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजकर 41 मिनट पर समाप्त होगी। पूर्णिमा में चांद की पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए शरद पूर्णिमा का पावन पर्व 25 अक्टूबर को ही मनाना उचित रहेगा। 26 अक्टूबर को सुबह पूर्णिमा तिथि के दौरान स्नान-दान किया जा सकता है।
खीर कब करें?
शरद पूर्णिमा पर चांद की रोशनी में खीर रखने का विशेष महत्व होता है। इस साल खीर भी 25 अक्टूबर 2026 की ही रखी जाएगी।
शरद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त
शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा शाम को चंद्रोदय के बाद की जाती है। पंचांग के अनुसार, 25 अक्टूबर को चंद्रोदय शाम करीब 5 बजे होगा। देहरादून और आसपास के शहरों में चंद्रोदय का समय कुछ मिनट अलग हो सकता है।
- शरद पूर्णिमा: रविवार, 25 अक्टूबर 2026
- पूर्णिमा तिथि शुरू: 25 अक्टूबर, सुबह 11:55 बजे
- पूर्णिमा तिथि समाप्त: 26 अक्टूबर, सुबह 9:41 बजे
- चंद्रोदय: दिल्ली में शाम करीब 5 बजे
- निशीथ काल: रात करीब 11:39 बजे से 12:31 बजे तक
निशीथ काल में मां लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा भी है।
शरद पूर्णिमा पर कैसे करें पूजा?
शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। घर के पूजा स्थल की सफाई करने के बाद मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। दीपक जलाएं और फूल, फल, मिठाई आदि अर्पित करें। शाम को चंद्रमा निकलने के बाद चंद्र देव को जल अर्पित करें। इसके लिए साफ पात्र में जल लेकर श्रद्धापूर्वक अर्घ्य दें। इसके बाद मां लक्ष्मी की पूजा करें और खीर का भोग लगाएं। कई परिवार इस रात लक्ष्मी पूजन के साथ जागरण भी करते हैं। पूजा के दौरान परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की जाती है।
शरद पूर्णिमा पर खीर क्यों रखी जाती है?
शरद पूर्णिमा की सबसे खास परंपराओं में से एक है रात में खीर को चांदनी में रखना। घरों में दूध, चावल और चीनी से खीर बनाई जाती है। पूजा के बाद इसे साफ बर्तन में रखकर चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। कई परिवार इसे रातभर रखने के बाद अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं।धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों में अमृत जैसा प्रभाव होता है। इसी विश्वास के चलते खीर को चांदनी में रखने की परंपरा चली आ रही है। हालांकि, चांदनी में रखी खीर से किसी बीमारी के ठीक होने या सेहत में खास सुधार होने का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। खीर को खुले में रखते समय साफ-सफाई का ध्यान रखें और उसे जाली या ढक्कन से ढक दें, ताकि धूल और कीड़े उसमें न गिरें।
शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की पूजा का महत्व
शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। 'कोजागरी' का संबंध 'कौन जाग रहा है' से माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस रात मां लक्ष्मी जागरण करने वाले भक्तों पर कृपा करती हैं। इसी वजह से कई घरों में रात को लक्ष्मी पूजन, भजन और मंत्र जाप किया जाता है।
ब्रज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा का संबंध भगवान श्रीकृष्ण की महारास लीला से भी जोड़ा जाता है। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा और धार्मिक आयोजन होते हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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