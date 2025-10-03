Sharad Purnima 2025: कब है शरद पूर्णिमा, इस बार शरद पूर्णिमा के दिन भद्रा और पंचक का साया

आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को पड़ने वाले पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा कहा जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा एवं आराधना के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन रात को माता लक्ष्मी एवं कुबेर देव की विशेष आराधना किया जाता है।

आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को पड़ने वाले पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा कहा जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा एवं आराधना के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन रात को माता लक्ष्मी एवं कुबेर देव की विशेष आराधना किया जाता है। इस बार पूर्णिमा पर शुभ संयोग तो बन रहे हैं, साथ ही इस दिन भद्रा और पंचक का साया भी रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन मां लक्ष्मी धरती पर आती हैं और जो रात को जागकर जागरण करता है, उसे आशीर्वाद देती हैं, इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं। आइए जानें किस दिन रखा जाएगा व्रत और किस दिन किया जाएगा स्नान और दान

कब है शरद पूर्णिमा

आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि का आरंभ 6 अक्टूबर दिन 2025 दिन सोमवार को दिन में 11:24 बजे से होगा। जो 7 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार को दिन में 9:35 बजे तक ही व्याप्त रहेगा। क्योंकि कोजागरी पूर्णिमा के लिए रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा होना अति आवश्यक एवं शुभ कारक होता है। इस कारण से व्रत की पूर्णिमा एवं माता लक्ष्मी सहित कुबेर देव की आराधना 6 अक्टूबर दिन सोमवार की रात में किया जाएगा। जबकि स्नान दान की पूर्णिमा, पाराशर जयंती, रास पूर्णिमा एवं बाल्मीकि जयंती 7 अक्टूबर को होगा।

शरद पूर्णिमा पर कब से लग रही है भद्रा शरद पूर्णिमा के दिन 6 अक्टूबर को भद्रा का प्रारंभ दोपहर में 12 बजकर 23 मिनट से हो रहा है।भद्रा रात में 10 बजकर 53 मिनट तक रहेगी। हालांकि पूर्णिमा में भद्रा का विचार नहीं किया जाता है, लेकिन इस दौरा शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इसलिए इस दौरान शुभ कार्य करने से बचें।



शरद पूर्णिमा पर कब से पंचक इसके अलावा शरद पूर्णिमा पर पंचक का प्रभाव भी रहेगा। पंचक दशहरे के अगले दिन से शुरू हो गए हैं। 3 अक्टूबर 2025 से लेकर 8 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। इस बार लगने वाले पंचक चोर पंचक कहे जा रहे हैं। आपको बता दें कि अक्टूबर में दो बार पंचक लग रहे हैं।