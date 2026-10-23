शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए करें इन 5 चीजों का दान

Sharad Purnima Donation List: जानें शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी और चंद्र देव की कृपा पाने के लिए किन 5 वस्तुओं का दान करना चाहिए।

हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि इस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और उसकी किरणों से अमृत वर्षा होती है। इस दिन चंद्रमा की पूजा करने, अर्घ्य देने और दान-पुण्य करने की परंपरा है। शरद पूर्णिमा को धन-समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी से भी जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन जरूरतमंदों को कुछ खास चीजों का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख-समृद्धि बनाए रखने की कामना की जाती है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा पर किन पांच चीजों का दान करना शुभ माना जाता है।

शरद पूर्णिमा पर सफेद वस्त्रों का करें दान शरद पूर्णिमा पर सफेद रंग के वस्त्र दान करना शुभ माना जाता है। धार्मिक परंपराओं में सफेद रंग को शांति, पवित्रता और चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को साफ-सुथरे कपड़े दान कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार सफेद वस्त्रों का दान करना अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि जरूरतमंदों की सहायता करने से पुण्य मिलता है। दान करते समय व्यक्ति की जरूरत का ध्यान रखना भी जरूरी है, ताकि वस्त्र उसके काम आ सकें।

चावल, दूध और खीर बनाने की सामग्री करें दान शरद पूर्णिमा की रात चांदनी में खीर रखने की परंपरा काफी प्रचलित है। धार्मिक मान्यता है कि इस रात चंद्रमा की किरणों का विशेष महत्व होता है। इसी वजह से इस अवसर पर खीर बनाने की सामग्री दान करना शुभ माना जाता है। आप जरूरतमंदों को चावल, दूध और चीनी दे सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन सामग्रियों का दान करें। मान्यता है कि अन्न और भोजन से जुड़ी चीजें दान करने से पुण्य मिलता है और मां लक्ष्मी की कृपा की कामना की जाती है।

चांदी या सफेद धातु के बर्तन दान करें ज्योतिषीय और धार्मिक मान्यताओं में चांदी का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। इसलिए शरद पूर्णिमा पर चांदी या सफेद धातु से बनी वस्तुओं का दान भी शुभ बताया गया है। अपनी क्षमता के अनुसार, किसी जरूरतमंद को चांदी की छोटी वस्तु या उपयोगी बर्तन दान कर सकते हैं। इस परंपरा को सुख-समृद्धि और मानसिक शांति की कामना से जोड़ा जाता है। दान के लिए महंगी वस्तु लेना जरूरी नहीं है। श्रद्धा के साथ किया गया छोटा दान भी जरूरतमंद के लिए उपयोगी हो सकता है।

सफेद मिठाइयों और मौसमी फलों का करें दान शरद पूर्णिमा पर सफेद मिठाइयां और मौसमी फल दान करने की भी परंपरा बताई जाती है। आप अपनी सुविधा के अनुसार दूध से बनी मिठाइयां या ताजे फल किसी जरूरतमंद परिवार को दे सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं में मिठाइयों और फल का दान शुभता और समृद्धि की कामना से जुड़ा है। जरूरतमंदों के साथ भोजन और मिठाई बांटना पर्व की खुशियां साझा करने का भी एक अच्छा तरीका है।

जरूरतमंदों को भोजन कराएं धार्मिक परंपराओं में अन्नदान को विशेष पुण्य का कार्य माना गया है। शरद पूर्णिमा के दिन किसी जरूरतमंद को भोजन कराना या परिवार सहित भोजन की व्यवस्था करना शुभ माना जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अनाज, पका हुआ भोजन या जरूरी खाद्य सामग्री दान कर सकते हैं। चाहें तो भोजन के साथ दक्षिणा भी दे सकते हैं। मान्यता है कि इस तरह सेवा करने से मां लक्ष्मी की कृपा और घर में अन्न-धन की बरकत की कामना की जाती है। दान करते समय दिखावे के बजाय सेवा भाव रखना अधिक महत्वपूर्ण है।

शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी और चंद्र देव का ध्यान करते हुए इन 5 चीजों का दान जरूर करें। श्रद्धा भाव से किया गया दान आपके जीवन में अपार सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा।