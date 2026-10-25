Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा की खीर रखते समय क्या बोलना चाहिए?

Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा की खीर चांदनी में रखते समय क्या बोलना चाहिए? जानें चंद्रदेव को खीर अर्पित करने का मुख्य मंत्र और पूजन विधि।

शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि इस रात चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी चांदनी को अमृत के समान माना जाता है। इसी वजह से श्रद्धालु खीर तैयार करके उसे चंद्रमा को समर्पित करते हैं और अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस दौरान चंद्रदेव का स्मरण और मंत्र जाप भी किया जाता है। आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की खीर रखते समय क्या बोलें और चंद्रदेव की पूजा किस मंत्र से करें।

शरद पूर्णिमा पर खीर रखते समय कौन-सा मंत्र बोलें? शरद पूर्णिमा की रात खीर को चांदनी में रखते समय चंद्रदेव का स्मरण कर सकते हैं। चंद्रदेव का स्मरण करते समय ये मंत्र बोलें -

ॐ चन्द्राय नमः। चन्द्रमसे नमः। अमृतकलाश पूरिताय नमः। लक्ष्मीप्रियाय सोमाय नमः। मम खीरं अमृततुल्यं कुरु कुरु स्वाहा॥ इस मंत्र के माध्यम से चंद्रदेव को नमन करते हुए खीर को अमृत के समान पवित्र प्रसाद बनाने की प्रार्थना की जाती है। आप चाहें तो सरल चंद्र मंत्र 'ॐ चन्द्राय नमः' का जाप करते हुए भी खीर अर्पित कर सकते हैं।

चंद्रदेव का बीज मंत्र कौन-सा है? शरद पूर्णिमा पर चंद्रदेव की पूजा के लिए उनके बीज मंत्र का जाप भी किया जाता है।

मंत्र:

ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चन्द्राय नमः॥ रात में चंद्रमा के दर्शन करने के बाद शांत मन से इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद चंद्रदेव को जल अर्पित कर परिवार की सुख-शांति और कल्याण की प्रार्थना कर सकते हैं। मंत्र का 108 बार जाप करने का विधान बताया जाता है, लेकिन श्रद्धालु अपनी सुविधा और सामर्थ्य के अनुसार भी मंत्र का स्मरण कर सकते हैं।

चंद्र गायत्री मंत्र से करें चंद्रदेव का स्मरण चंद्रदेव की पूजा में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख मिलता है। शरद पूर्णिमा की रात पूजा करते समय श्रद्धालु इस मंत्र का जाप कर सकते हैं।

ॐ क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि। तन्नो चन्द्रः प्रचोदयात्॥ इस मंत्र में चंद्रदेव से सद्बुद्धि और शुभ प्रेरणा की प्रार्थना की जाती है। जाप करते समय मन को शांत रखें और श्रद्धा के साथ चंद्रदेव का ध्यान करें। मंत्र का उच्चारण स्पष्ट रूप से करना बेहतर है। यदि पूरा मंत्र याद न हो, तो 'ॐ चन्द्राय नमः' का जाप भी किया जा सकता है। पूजा में मंत्रों की संख्या से अधिक अपनी श्रद्धा और एकाग्रता पर ध्यान देना चाहिए।

चंद्रदेव की पूजा में इस मंत्र का भी करें जाप चंद्रदेव की स्तुति के लिए एक विशेष मंत्र का भी पाठ किया जाता है। इसमें चंद्रमा के सुंदर और शीतल स्वरूप का वर्णन करते हुए उन्हें प्रणाम किया गया है।

दधिशंखतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवम्। नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुखचन्द्रनिभम्॥ शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा के दर्शन करके इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं। इसके बाद सफेद फूल और अक्षत अर्पित करें।

शरद पूर्णिमा पर खीर रखने और मंत्र जाप की विधि शरद पूर्णिमा की शाम स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और चंद्रदेव का स्मरण करें। खीर तैयार होने के बाद उसे साफ पात्र में निकालें। चंद्रमा के उदय होने पर उनके दर्शन करें और अपनी परंपरा के अनुसार जल से अर्घ्य अर्पित करें। इसके बाद 'ॐ चन्द्राय नमः' या चंद्रदेव के बीज मंत्र का जाप करते हुए खीर को चांदनी में रखें।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने से उसका विशेष महत्व बढ़ जाता है। इसे अगले दिन भगवान को अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। खीर को बाहर रखते समय साफ जाली या ढक्कन से ढकें, ताकि उसमें धूल या कीड़े ना गिरें।