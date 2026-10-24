शरद पूर्णिमा के 9 उपाय बदल सकते हैं आपका भाग्य, मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए करें ये काम
शरद पूर्णिमा 2026: इस साल 25 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। जानें मां लक्ष्मी की कृपा पाने, घर में सुख-समृद्धि बनाए रखने और आर्थिक परेशानियां दूर करने के लिए शरद पूर्णिमा पर कौन से 9 आसान उपाय करने चाहिए।
Sharad Purnima 2026: हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। आमतौर पर हर माह में पूर्णिमा पड़ती है, लेकिन आश्विन माह में पड़ने वाली शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूरी कला में दिखाई देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि में मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और जीवन में चल रही परेशानियां दूर होने लगती हैं। मान्यताएं यह भी हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि कुछ आसान उपाय करने से आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं और घर में मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होने लगती हैं। इस साल 25 अक्तूबर को शरद पूर्णिमा है। अगर आप भी चाहते हैं कि घर में सुख-समृद्धि बनी रहे और धन से जुड़ी परेशानियां कम हों, तो शरद पूर्णिमा पर ये आसान उपाय कर सकते हैं।
आइए जानते हैं कि इस दिन कौन से उपाय करना शुभ माना जाता है-
1. मां लक्ष्मी की पूजा करें
शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करें। मां लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाएं और उन्हें पुष्प अर्पित करें।
2. मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं
शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने और मां लक्ष्मी को उसका भोग लगाने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा पर चांद की रोशनी में खीर रखने की परंपरा भी है।
3. चंद्रदेव को अर्घ्य दें
शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। रात्रि में चंद्रोदय के बाद चांद की पूजा करें और चंद्रदेव को अर्घ्य अवश्य दें। धार्मिक मान्यता है कि चंद्रदेव की पूजा से मन को शांति मिलती है।
4. जरूरतमंदों को दान करें
हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व बताया गया है। शरद पूर्णिमा पर अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करें।
5. घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाएं
शरद पूर्णिमा की शाम घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाएं। इससे घर में सकारात्मक उर्जा का प्रवेश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है।
6. तुलसी के पास दीपक जलाएं
शरद पूर्णिमा पर शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं। हिंदू धर्म में तुलसी को पूजनीय माना जाता है। शरद पूर्णिमा पर तुलसी जी की पूजा करने से से घर में सुख-शांति बनी रहती है।
7. मां लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें
हिंदू धर्म में मंत्र जप का विशेष महत्व बताया गया है। शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान उनके मंत्रों का जाप करें।।
इस दिन'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करें।
8. कमल का फूल चढ़ाएं
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां लक्ष्मी को कमल का फूल प्रिय है। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करते समय मां को कमल का फूल अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
9. मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती करें
शरद पूर्णिमा पर विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने के बाद मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती अवश्य करें। आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि