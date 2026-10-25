Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा पर पढ़ें सत्यनारायण भगवान की कथा, जानें पूजा विधि और महत्व
शरद पूर्णिमा 2026: जानें शरद पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की पूजा कैसे करें और व्रत कथा में कौन-कौन से प्रसंग आते हैं। पढ़ें गरीब ब्राह्मण, लकड़हारे, व्यापारी साधु और राजा तुंगध्वज की कथा, पूजा की विधि और प्रसाद का महत्व।
Sharad Purnima 2026: आज यानी 25 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा सुनने की परंपरा है। शरद पूर्णिमा पर भी श्रद्धालु भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। इस पूजा में भगवान को फल, पंचामृत और प्रसाद अर्पित किया जाता है। इसके बाद सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है। कथा में एक गरीब ब्राह्मण, लकड़हारे, व्यापारी साधु और राजा तुंगध्वज के प्रसंग आते हैं। इन कहानियों के जरिए सत्य बोलने, संकल्प निभाने और भगवान के प्रसाद का सम्मान करने का संदेश दिया गया है। अगर आप भी शरद पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, तो जानिए कथा में कौन-कौन से प्रसंग आते हैं और पूजा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
सत्यनारायण भगवान की कथा में क्या है?
सत्यनारायण व्रत कथा परंपरागत रूप से पांच अध्यायों में सुनाई जाती है। इसे स्कंद पुराण के रेवाखंड से जुड़ी कथा माना जाता है, हालांकि इसका पाठ सभी पुराण संस्करणों में एक जैसा नहीं मिलता। कथा की शुरुआत नैमिषारण्य में ऋषियों और सूतजी के संवाद से होती है। ऋषि सूतजी बताते हैं कि एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा कि पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को दुखों से मुक्ति पाने और जीवन में सुख प्राप्त करने का मार्ग क्या है। इस पर भगवान विष्णु ने सत्यनारायण व्रत का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि श्रद्धा के साथ पूजा, कथा श्रवण और प्रसाद ग्रहण करना इस व्रत का हिस्सा है।
गरीब ब्राह्मण और लकड़हारे की कथा
सत्यनारायण व्रत कथा के एक प्रसंग में काशी के एक गरीब ब्राह्मण का वर्णन आता है। वह रोज भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाता था। एक दिन भगवान विष्णु ने उसे साधु के रूप में दर्शन दिए और उसकी परेशानी का कारण पूछा। ब्राह्मण ने अपनी गरीबी के बारे में बताया। साधु ने उसे सत्यनारायण भगवान का व्रत करने की सलाह दी। ब्राह्मण ने श्रद्धा के साथ पूजा की। कथा के अनुसार, कुछ समय बाद उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। इसी कथा में एक लकड़हारे का प्रसंग भी आता है। वह ब्राह्मण के यहां पूजा होते देखता है और इसके बारे में पूछता है। ब्राह्मण उसे व्रत की विधि बताता है। लकड़हारा भी भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का संकल्प लेता है। कथा में आगे उसके जीवन में सुख-समृद्धि आने का वर्णन मिलता है।
व्यापारी साधु ने टाला व्रत तो आई परेशानी
कथा के अगले प्रसंग में साधु नाम के एक व्यापारी का वर्णन है। उसकी पत्नी लीलावती थी। संतान न होने के कारण दोनों दुखी रहते थे। व्यापारी ने संतान होने पर सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का संकल्प लिया। समय बीतने पर उसके घर बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम कलावती रखा गया।लेकिन बेटी के जन्म के बाद व्यापारी अपना संकल्प पूरा करना टालता रहा। बाद में बेटी का विवाह हुआ और व्यापारी व्यापार के सिलसिले में यात्रा पर निकल गया। कथा के अनुसार, इसी दौरान उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। आगे चलकर व्यापारी पर चोरी का आरोप लगा और उसे राजा के यहां बंदी बना लिया गया। घर पर उसकी पत्नी और बेटी को भी कठिन समय देखना पड़ा। जब उन्हें सत्यनारायण व्रत का ध्यान आया और उन्होंने पूजा की, तब कथा में उनकी परेशानियां दूर होने का प्रसंग आता है।
प्रसाद का अनादर करने पर राजा को हुआ पछतावा
सत्यनारायण व्रत कथा के अंतिम प्रसंग में राजा तुंगध्वज का वर्णन है। एक दिन राजा शिकार से लौट रहा था। रास्ते में कुछ ग्वाले भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। उन्होंने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन राजा ने उसे स्वीकार नहीं किया। कथा के अनुसार, इसके बाद राजा के जीवन में परेशानियां आने लगीं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह वापस ग्वालों के पास पहुंचा। उसने भगवान से क्षमा मांगी और पूजा में श्रद्धा के साथ शामिल हुआ। इसके बाद उसके जीवन में फिर से सुख-समृद्धि लौटने का वर्णन मिलता है।
शरद पूर्णिमा पर कैसे करें सत्यनारायण भगवान की पूजा?
शरद पूर्णिमा के दिन श्रद्धालु अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार भगवान विष्णु या सत्यनारायण स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए घर के मंदिर को साफ करें और भगवान की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद फल, फूल, तुलसी दल, पंचामृत और प्रसाद अर्पित करें।पूजा के दौरान सत्यनारायण व्रत कथा के पांचों अध्याय पढ़े या सुने जा सकते हैं। कथा के बाद आरती करें और सभी को प्रसाद बांटें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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