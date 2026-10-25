Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा पर खीर कब रखें, चांदनी में रखने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा 25 अक्टूबर 2026 को मनाई जा रही है। इस दिन रात में खीर को चांदनी में रखने की परंपरा है। जानें खीर रखने का सही समय, सुबह इसे कब निकालें, चंद्रोदय का समय और मां लक्ष्मी की कोजागरी पूजा का मुहूर्त।

Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा की रात घरों में खीर बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। कोई दूध को देर तक पकाता है तो कोई खीर में तुलसी का पत्ता डालकर उसे चांदनी में रखने की तैयारी करता है। मान्यता है कि आश्विन मास की पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणें अमृत के समान गुणों वाली होती हैं। इसी विश्वास के साथ लोग रात में खीर को खुले आसमान के नीचे रखते हैं और सुबह इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस बार शरद पूर्णिमा 25 अक्टूबर, रविवार को मनाई जा रही है। ऐसे में सवाल है कि खीर शाम को किस समय रखें, क्या इसे आधी रात के बाद भी रखा जा सकता है और सुबह कितने बजे निकालना चाहिए? जानिए शरद पूर्णिमा पर खीर रखने की परंपरा, चंद्रोदय का समय और इससे जुड़ी खास बातें।

शरद पूर्णिमा पर खीर कब रखें? शरद पूर्णिमा पर खीर रखने के लिए चंद्रोदय के बाद का समय चुना जाता है। इस साल पूर्णिमा तिथि 25 अक्टूबर को सुबह करीब 11:55 बजे शुरू हो रही है और 26 अक्टूबर को सुबह करीब 9:41 बजे तक रहेगी। पूर्णिमा की रात 25 अक्टूबर को पड़ रही है, इसलिए खीर चांदनी में रखने की परंपरा इसी रात निभाई जाएगी।

दिल्ली में 25 अक्टूबर को चंद्रोदय करीब शाम 5 बजे होने का अनुमान है। ऐसे में खीर पहले से तैयार कर लें और चांद निकलने के बाद उसे चांदनी में रख दें। पूजा-पाठ करने वाले लोग अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार चंद्रमा को अर्घ्य देकर खीर का भोग भी लगा सकते हैं।

खीर रखने के लिए आधी रात तक इंतजार करना जरूरी नहीं है। चंद्रोदय के बाद इसे रखने की परंपरा निभाई जा सकती है। हालांकि, मां लक्ष्मी की कोजागरी पूजा के लिए अलग मुहूर्त माना जाता है। इस बार निशीथ काल का समय रात करीब 11:40 बजे से 12:31 बजे तक बताया गया है। यह पूजा का मुहूर्त है, खीर रखने का अनिवार्य समय नहीं।

सुबह कितने बजे निकालें खीर? कई परिवारों में शरद पूर्णिमा की खीर रातभर चांदनी में रखी जाती है। सुबह स्नान और पूजा के बाद इसे भगवान को अर्पित किया जाता है और फिर परिवार के लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी वजह से लोग खीर को रात में रखकर सुबह निकालने की तैयारी करते हैं।

लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है। खीर को सुबह किसी एक तय समय पर निकालने का नियम सभी परंपराओं में समान नहीं है। घर में जिस विधि से पूजा होती है, उसके अनुसार प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है।

शरद पूर्णिमा की रात खीर रखने की परंपरा क्यों है? शरद पूर्णिमा को चंद्रमा की सोलह कलाओं से जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस रात चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा में होता है और उसकी किरणों से अमृत बरसता है। इसी विश्वास के कारण दूध और चावल से बनी खीर को चांदनी में रखने की परंपरा चली आ रही है। सुबह इसे प्रसाद मानकर ग्रहण किया जाता है।

इस परंपरा में चंद्रमा की पूजा का भी महत्व है। भारतीय धार्मिक मान्यताओं में चंद्रमा को मन और शीतलता से जोड़ा जाता है। पूर्णिमा की रात आसमान में चमकता चांद लोगों के लिए खास आकर्षण होता है। शरद ऋतु में बारिश के बाद आसमान साफ होने लगता है और चांदनी अधिक साफ दिखाई देती है। ऐसे में परिवार के साथ छत या आंगन में बैठकर चांद देखना भी इस पर्व का हिस्सा रहा है।

शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है? शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस रात मां लक्ष्मी की पूजा और जागरण करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मां लक्ष्मी रात में भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन जाग रहा है। ‘को जागर्ति’ का अर्थ है- कौन जाग रहा है। इसी से कोजागरी नाम जुड़ा माना जाता है।

इस दिन लोग घर की सफाई करते हैं, पूजा स्थल पर दीपक जलाते हैं और मां लक्ष्मी को फल, मिठाई या खीर का भोग लगाते हैं। कुछ जगहों पर रात में विशेष पूजा होती है, जबकि कई परिवार भजन-कीर्तन और जागरण करते हैं। मान्यता है कि मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है। पूजा की विधि और समय क्षेत्रीय परंपराओं के अनुसार अलग हो सकते हैं।

शरद पूर्णिमा की रात खीर रखना और मां लक्ष्मी की पूजा करना दो अलग-अलग परंपराएं हैं, जो कई घरों में साथ निभाई जाती हैं। इसलिए खीर चांदनी में रखने के लिए आधी रात के पूजा मुहूर्त का इंतजार करना जरूरी नहीं है।

भगवान श्रीकृष्ण की महारास लीला से भी जुड़ी है शरद पूर्णिमा ब्रज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। धार्मिक परंपरा में इस रात को भगवान श्रीकृष्ण की महारास लीला से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि शरद ऋतु की चांदनी रात में भगवान श्रीकृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किया था। इसी कारण मथुरा, वृंदावन और ब्रज के दूसरे क्षेत्रों में इस पर्व का विशेष महत्व है।

इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा और धार्मिक आयोजन होते हैं। भक्त भगवान श्रीकृष्ण का श्रृंगार करते हैं और भजन-कीर्तन में शामिल होते हैं। अलग-अलग क्षेत्रों में शरद पूर्णिमा को मनाने के तरीके अलग हैं, लेकिन चंद्रमा की पूजा, खीर का भोग और रात की धार्मिक परंपराएं इस पर्व को खास बनाती हैं।

खीर बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने के लिए दूध, चावल और चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। कई परिवार इसमें इलायची, मेवे और केसर भी डालते हैं। खीर को धीमी आंच पर पकाया जाता है, ताकि दूध गाढ़ा हो जाए और चावल अच्छी तरह पक जाएं। इसे चांदनी में रखने से पहले सामान्य तापमान तक ठंडा कर लें।

खीर को खुले में रखने के बजाय साफ, ढके हुए बर्तन का इस्तेमाल करें। इससे धूल और कीड़े-मकोड़े उसमें नहीं गिरेंगे। अगर खीर को रातभर सुरक्षित तापमान पर रखना संभव नहीं है, तो उसे फ्रिज में रखना बेहतर है। सुबह प्रसाद चढ़ाने के लिए थोड़ी मात्रा निकाल सकते हैं।