Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा पर कब करें पूजा, चांद को अर्घ्य देने से लेकर खीर के भोग तक जानें सबकुछ
शरद पूर्णिमा 2026: जानें 25 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा की पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, मां लक्ष्मी की पूजा विधि और मंत्र। इस रात खीर कब बनाएं और चांदनी में कितनी देर रखें, साथ ही जानें कोजागरी पूर्णिमा का महत्व।
Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा पर शाम होते ही घरों में पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। कहीं खीर पकाई जाती है तो कहीं मां लक्ष्मी की पूजा के लिए मंदिर सजाया जाता है। इस रात चंद्रमा को अर्घ्य देने और उसकी रोशनी में खीर रखने की परंपरा है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। इसी वजह से कई घरों में रात में जागकर पूजा की जाती है। इस बार शरद पूर्णिमा 25 अक्टूबर को मनाई जा रही है। अगर आप भी इस दिन पूजा करने वाले हैं तो पहले तिथि और चंद्रोदय का समय जान लें। इसके बाद सही विधि से मां लक्ष्मी की पूजा करें, भोग लगाएं और आरती करें।
शरद पूर्णिमा 2026 का शुभ मुहूर्त
पंचांग के अनुसार, आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि 25 अक्टूबर 2026 को सुबह करीब 11:55 बजे शुरू होगी। इसका समापन 26 अक्टूबर को सुबह करीब 9:41 बजे होगा। पूर्णिमा की रात 25 अक्टूबर को पड़ने के कारण इसी दिन शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए उसके उदय होने का इंतजार करें। दिल्ली में चंद्रोदय का समय करीब शाम 5 बजे बताया गया है। दूसरे शहरों में समय अलग हो सकता है। मां लक्ष्मी की मध्यरात्रि पूजा के लिए स्थानीय पंचांग में दिया गया निशीथ काल देखना चाहिए। पूजा का मुहूर्त शहर के अनुसार बदल सकता है।
शरद पूर्णिमा पर पूजा कैसे करें?
शरद पूर्णिमा के दिन सुबह घर की सफाई कर लें। शाम को स्नान करके साफ कपड़े पहनें और पूजा की तैयारी करें। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें। इसके बाद मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को फूल, अक्षत और फल अर्पित करें। चंद्रमा निकलने पर एक लोटे में जल लेकर अर्घ्य दें। इसके बाद मां लक्ष्मी की पूजा करें। अपनी परंपरा के अनुसार व्रत कथा पढ़ें या सुनें। पूजा के अंत में आरती करें और भगवान को भोग लगाएं। परिवार के सदस्यों में प्रसाद बांटें। इस दिन कुछ परिवार सत्यनारायण भगवान की कथा भी कराते हैं। हालांकि, यह शरद पूर्णिमा की अनिवार्य पूजा नहीं है। सत्यनारायण पूजा पूर्णिमा सहित दूसरे शुभ अवसरों पर भी की जाती है।
चंद्रमा को अर्घ्य देते समय कौन सा मंत्र पढ़ें?
शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। चंद्रमा निकलने के बाद जल अर्पित करते समय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं।
ॐ सोम सोमाय नमः।
मंत्र का जाप करते हुए चंद्र देव को प्रणाम करें। इसके बाद परिवार की सुख-शांति और खुशहाली की कामना करें। पूजा में मंत्रों की संख्या को लेकर अलग-अलग परंपराएं हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार जाप कर सकते हैं।
मां लक्ष्मी की पूजा में पढ़ें यह मंत्र
मां लक्ष्मी की पूजा करते समय उनके प्रचलित मंत्र का जाप किया जा सकता है।
ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः।
इसके अलावा भगवान विष्णु के मंत्र ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ का जाप भी कर सकते हैं। पूजा के बाद मां लक्ष्मी की आरती करें। कई घरों में ‘ॐ जय लक्ष्मी माता’ आरती गाने की परंपरा है। आरती के बाद मां लक्ष्मी को प्रणाम करके भोग अर्पित करें।
शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को क्या भोग लगाएं?
शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने की परंपरा सबसे ज्यादा प्रचलित है। दूध और चावल से बनी खीर मां लक्ष्मी को अर्पित की जाती है। कई परिवार खीर में इलायची और मेवे भी डालते हैं। इसके अलावा फल, मिठाई और पंचामृत का भोग भी लगाया जा सकता है।
भोग लगाने से पहले खीर को साफ बर्तन में निकाल लें। पूजा के बाद इसे प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस रात खीर को चांदनी में रखने का विशेष महत्व है।
खीर को चांदनी में कब रखें?
शरद पूर्णिमा पर खीर चंद्रमा निकलने के बाद रखने की परंपरा है। इसके लिए आधी रात तक इंतजार करना जरूरी नहीं है। खीर तैयार करके सामान्य तापमान पर ठंडा कर लें और चांदनी में रखने की व्यवस्था करें।
कुछ घरों में खीर पूरी रात रखी जाती है, जबकि कुछ परिवार थोड़ी देर बाद उसे सुरक्षित रख लेते हैं। इस बारे में सभी जगह एक जैसा नियम नहीं है। धार्मिक मान्यता में चंद्रमा की किरणों को अमृत के समान बताया जाता है।
शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा क्यों कहते हैं?
शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन जाग रहा है। ‘को जागर्ति’ का अर्थ है- कौन जाग रहा है। इसी से कोजागरी नाम जुड़ा माना जाता है।
इसी मान्यता के कारण कई जगह रात में मां लक्ष्मी की पूजा और जागरण किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में कोजागरी लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व है। ब्रज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा को भगवान श्रीकृष्ण की महारास लीला से भी जोड़ा जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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