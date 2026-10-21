शरद पूर्णिमा 2026 का चांद कितने बजे नजर आएगा? जानें अर्घ्य टाइमिंग और खीर रखने का समय
Sharad purnima kis din hai: शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में खीर रखने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से युक्त होता है और आसमान से अमृत वर्षा होती है। जानें शरद पूर्णिमा कब है और चांद निकलने का समय।
Sharad Purnima Chand Timing 2026: आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, कौमुदी पूर्णिमा और शारदा पूर्णिमा भी कहते हैं। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण रहता है और आसमान से अमृत वर्षा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन मां लक्ष्मी पृथ्वी पर घूमती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में खीर रखते हैं। मान्यता है कि इस शरद पूर्णिमा की खीर को खाने से व्यक्ति निरोगी रहता है और मां लक्ष्मी की कृपा से धन-धान्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्र दोष दूर होता है और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। जानें शरद पूर्णिमा का चांद कितने बजे निकलेगा और खीर रखने का समय।
शरद पूर्णिमा 2026 कब है:
हिंदू पंचांग के अनुसार, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 25 अक्टूबर 2026, रविवार को दिन में 11 बजकर 55 मिनट पर शुरू होगी और पूर्णिमा का समापन 26 अक्टूबर 2026 को सुबह 09 बजकर 41 मिनट पर होगा। उदयातिथि के आधार पर शरद पूर्णिमा का स्नान और दान 26 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। जबकि व्रत 25 अक्टूबर 2026 को रखा जाएगा।
शरद पूर्णिमा पूजन मुहूर्त 2026:
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:48 बजे से दोपहर 12:33 बजे तक।
अमृत काल - शाम 05:03 बजे से शाम 06:34 बजे तक।
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:56 बजे से सुबह 05:44 बजे तक।
निशिता काल (महापूजा / कोजागर पूजा): रात 11:39 बजे से रात 12:31 बजे तक।
शरद पूर्णिमा पर चांद कितने बजे निकलेगा:
25 अक्टूबर 2026 को शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय शाम 04:55 बजे होगा। हालांकि अलग-अलग स्थानों पर चंद्रमा दिखने के समय में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है।
शरद पूर्णिमा पर चंद्रदेव को अर्घ्य कब दें:
शरद पूर्णिमा पर चंद्रदेव को अर्घ्य शाम 04 बजकर 55 मिनट के बाद दिया जा सकेगा। मान्यता है कि चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक शांति, उत्तम स्वास्थ्य, चंद्र दोष से मुक्ति और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।
शरद पूर्णिमा पर खीर रखने का समय:
शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने के लिए शास्त्रों में कोई मुहूर्त वर्णित नहीं है। हालांकि रात 8 बजे के बाद जब चंद्रमा ऊपर आ जाए और खीर पर चांदनी अच्छी तरह पड़े, तो रखना उचित माना जाता है। इसलिए रात 8 बजे से मध्यरात्रि तक चांदनी में खीर को रखा जा सकता है। कई जगहों पर खीर को चांद की रोशनी में पूरी रात रखकर अगली सुबह प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है।
इस समय न करें पूजा:
हिंदू धर्म में राहुकाल के समय पूजा-पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन राहुकाल शाम 4:24 बजे से शाम 5:49 बजे तक रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान