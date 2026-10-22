शरद पूर्णिमा 2026 कब है? 25 या 26 अक्टूबर, जानें सही तारीख और इस रात क्यों रखी जाती है खीर
शरद पूर्णिमा इस बार 25 अक्टूबर, रविवार को मनाई जाएगी। द्रिक पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि 25 अक्टूबर को सुबह 11:55 बजे शुरू होकर 26 अक्टूबर को सुबह 9:41 बजे समाप्त होगी। इस रात चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की चांदनी अमृत के समान होती है।
Sharad Purnima 2026 Date: शरद पूर्णिमा इस बार 25 अक्टूबर, रविवार को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में इस पूर्णिमा का खास महत्व है। इस रात चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने की परंपरा है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की चांदनी अमृत के समान होती है। इसी वजह से लोग रात में खीर खुले आसमान के नीचे रखते हैं और अगले दिन इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जागने वाले भक्तों को आशीर्वाद देती हैं।
25 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा मनाना उचित
द्रिक पंचांग के अनुसार, आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि 25 अक्टूबर 2026 को सुबह 11 बजकर 55 मिनट पर शुरू होगी। इसका समापन 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजकर 41 मिनट पर होगा। पूर्णिमा की रात 25 अक्टूबर को पड़ेगी, इसलिए शरद पूर्णिमा का मुख्य पर्व इसी दिन मनाया जाएगा। दिल्ली में इस दिन चंद्रोदय शाम 5 बजे होगा। दूसरे शहरों में चांद निकलने का समय अलग हो सकता है।
शरद पूर्णिमा पर इस समय करें कोजागरी पूजा
शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस रात मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, दिल्ली में कोजागरी पूजा का निशिता मुहूर्त 25 अक्टूबर की रात 11 बजकर 40 मिनट से 26 अक्टूबर को रात 12 बजकर 31 मिनट तक रहेगा। इस दौरान मां लक्ष्मी की पूजा और मंत्र जाप किया जा सकता है। दूसरे शहरों में पूजा के समय में अंतर हो सकता है।
शरद पूर्णिमा की रात क्यों रखी जाती है खीर?
शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाकर चांदनी में रखने की परंपरा काफी पुरानी है। मान्यता है कि इस रात चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और उसकी किरणें अमृत के समान मानी जाती हैं। इसी विश्वास के चलते लोग खीर को खुले स्थान पर रखते हैं। अगले दिन परिवार के लोग इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। हालांकि, चांदनी में रखी खीर के औषधीय लाभों को लेकर किए जाने वाले दावों को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं मानना चाहिए।
भगवान कृष्ण की रासलीला से भी जुड़ी है यह रात
शरद पूर्णिमा का संबंध भगवान श्रीकृष्ण से भी है। ब्रज क्षेत्र में इस दिन को रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात भगवान कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ महारास किया था। इसी कारण कृष्ण भक्तों के लिए भी इस पूर्णिमा का खास महत्व है। देश के कई हिस्सों में इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा और भजन-कीर्तन किए जाते हैं।
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लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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