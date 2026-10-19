Sharad Purnima 2026: 25 या 26 अक्टूबर, कब रखें व्रत? जानें स्नान-दान की सही तारीख

Sharad Purnima 2026 Date: शरद पूर्णिमा का व्रत 25 या 26 अक्टूबर को? जानें चंद्रोदय व्यापिनी तिथि के अनुसार व्रत, खीर रखने का समय और स्नान-दान की सही तारीख।

हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। आश्विन मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले इस पर्व पर चंद्रमा की पूजा की जाती है और रात में खीर बनाकर चांदनी में रखने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और उसकी किरणों से अमृत बरसता है। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा का भी विशेष महत्व है।

साल 2026 में शरद पूर्णिमा की तारीख को लेकर लोगों के मन में सवाल है कि व्रत 25 अक्टूबर को रखा जाएगा या 26 अक्टूबर को। दरअसल, इस बार पूर्णिमा तिथि दो दिन तक रहने के कारण व्रत और स्नान-दान की तारीख अलग-अलग है। पंचांग के अनुसार, शरद पूर्णिमा का व्रत 25 अक्टूबर को रखा जाएगा, जबकि स्नान और दान के लिए 26 अक्टूबर का दिन शुभ रहेगा।

चंद्रोदय के कारण 25 अक्टूबर को रखा जाएगा व्रत शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का खास महत्व है। इस दिन रात में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और उनकी रोशनी में खीर रखने की परंपरा निभाई जाती है। इसलिए व्रत की तारीख तय करते समय चंद्रोदय के समय पूर्णिमा तिथि का होना महत्वपूर्ण माना जाता है। आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि 25 अक्टूबर, रविवार को सुबह नहीं, बल्कि दोपहर 11 बजकर 55 मिनट पर शुरू होगी। इस दिन रात में पूर्णिमा तिथि मौजूद रहेगी और चंद्रोदय भी इसी तिथि में होगा। इसी वजह से शरद पूर्णिमा का व्रत और चंद्रमा की पूजा 25 अक्टूबर को की जाएगी।

26 अक्टूबर को करें स्नान और दान-पुण्य शरद पूर्णिमा पर व्रत रखने के अलावा स्नान और दान का भी विशेष महत्व है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार, स्नान और दान जैसे धार्मिक कार्यों के लिए उदयातिथि को महत्व दिया जाता है। यानी जिस तिथि में सूर्योदय होता है, उस दिन उससे जुड़े पुण्य कर्म करना शुभ माना जाता है।

पंचांग के अनुसार, 26 अक्टूबर, सोमवार को सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि रहेगी। ऐसे में इस दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान करने और जरूरतमंदों को दान देने की परंपरा निभाई जाएगी। जो लोग घर पर स्नान करते हैं, वे भी सुबह स्नान के बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार अन्न, वस्त्र या अन्य जरूरी चीजों का दान कर सकते हैं।

जानें पूर्णिमा तिथि शुरू होने और समाप्त होने का समय इस साल आश्विन पूर्णिमा तिथि 25 अक्टूबर को सुबह 11 बजकर 55 मिनट पर शुरू होगी। वहीं, इसका समापन 26 अक्टूबर, सोमवार को सुबह 9 बजकर 41 मिनट पर होगा। इस तरह पूर्णिमा तिथि रविवार और सोमवार, दोनों दिन रहेगी, लेकिन अलग-अलग धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का समय ध्यान में रखना जरूरी है।

चूंकि 25 अक्टूबर की रात को पूर्णिमा तिथि रहेगी, इसलिए चंद्रमा की पूजा और खीर रखने के लिए यही दिन उपयुक्त रहेगा। वहीं, 26 अक्टूबर को सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि होने के कारण स्नान, जप और दान-पुण्य के काम सुबह किए जाएंगे। इस अंतर को समझने से व्रत और धार्मिक कार्यों की तारीख को लेकर भ्रम नहीं रहेगा।

शरद पूर्णिमा पर व्रत और पारण के समय का रखें ध्यान अगर आप शरद पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, तो 25 अक्टूबर की रात चंद्रमा की पूजा करें। इस दौरान चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा-अर्चना करें। शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर चांदनी में रखने की परंपरा भी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस रात खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखना शुभ माना जाता है। इसके बाद 26 अक्टूबर की सुबह स्नान और दान-पुण्य करें। जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान-दक्षिणा दें। व्रत का पारण अपनी परंपरा और व्रत के नियमों के अनुसार करें। इस तरह शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा 25 अक्टूबर की रात और स्नान-दान 26 अक्टूबर की सुबह किया जाएगा।