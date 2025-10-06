Sharad Purnima 2025 Wishes sms greetings quotes and status for sharad purnima ki hardik shubhkamnaye Sharad Purnima Wishes: शरद पूर्णिमा की इन चुनिंदा मैसेज से अपनों को भेजें हार्दिक शुभकामनाएं, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Sharad Purnima Wishes: शरद पूर्णिमा की इन चुनिंदा मैसेज से अपनों को भेजें हार्दिक शुभकामनाएं

Sharad Purnima Greetings: शरद पूर्णिमा के दिन लोग मां लक्ष्मी का विधिवत पूजन करते हैं और शाम को चांद की रोशनी में खीर रखते हैं। इसके साथ ही इस दिन अपनों को इस खास दिन की बधाई देते हैं। आप भी इन चुनिंदा मैसेज से भेज सकते हैं शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 10:10 AM
Sharad Purnima Wishes: शरद पूर्णिमा की इन चुनिंदा मैसेज से अपनों को भेजें हार्दिक शुभकामनाएं

Sharad Purnima 2025 Wishes in Hindi: हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का दिन खास महत्व रखता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से युक्त होकर धरती पर अमृत वर्षा करता है। कहते हैं कि इस दिन मां लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इस साल शरद पूर्णिमा 6 अक्तूबर, सोमवार को है। शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ ही उन्हें खीर का भोग लगाया जाता है। इस बार शरद पू्र्णिमा पर भद्रा व पंचक का साया रहने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में पंचक व भद्राकाल को शुभ नहीं माना गया है। आज भद्रा दोपहर 12 बजकर 23 मिनट से रात 10 बजकर 53 मिनट तक रहेगी, जबकि पंचक पूरे दिन रहेगा।

हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने व उनकी कृपा पाने के लिए खास माना जाता है। इस दिन लोग विधिवत धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करने के साथ ही अपनों को इस खास दिन की बधाई देते हैं। आप भी इन चुनिंदा मैसेज से भेज सकते हैं अपनों को शरद पूर्णिमा की बधाई।

Sharad Purnima Wishes 2025: आपके परिवार को मिले शुभता व शीतलता…

1. चांद सी शीतलता, शुभता व कोमलता

आपको और आपके परिवार को मिले

शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं

Sharad Purnima Wishes in Hindi: मां लक्ष्मी को करें प्रसन्न…

2. आओ मिलकर मनाएं शरद पूर्णिमा

मां लक्ष्मी को करें प्रसन्न

और पाएं चंद्रमा का आशीर्वाद

जीवन को बनाएं सुख-समृद्ध

शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं

3. शरद पूर्णिमा है सबसे खास

चंद्रमा चमकता है सबसे निराला

कामना है आपके जीवन के

दूर हो जाएं सारे दुख-दर्द

Happy Sharad Purnima 2025

4. शरद पूर्णिमा की रात होती है सबसे सुंदर

मिलता है मां लक्ष्मी का आशीर्वाद

उम्मीद है इस रात सभी पर

बरसे मां लक्ष्मी के साथ चंद्रदेव का आशीर्वाद

शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं

5. शरद पूर्णिमा की रात लाती है

अपने साथ अमृत वर्षा

जो भर देती है जीवन में सुख और समृद्धि

इस साल की पूर्णिमा आपके जीवन लाए नई उमंग

Happy Sharad Purnima 2025

6. इस शरद पूर्णिमा पर आपके जीवन से अंधकार मिटे,

हर दिन नई रोशनी, नई ऊर्जा और नई सफलता लेकर आए।

Sharad Purnima 2025 ki badhai

7. शरद पूर्णिमा की चांदनी भरी पावन रात आपके सपनों को करे साकार,

आपके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य का फैलाए प्रकाश

शरद पूर्णिमा 2025 की बधाई

