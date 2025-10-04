Sharad Purnima 2025 Puja Upay Date Significance how to get blessings of maa laxmi Sharad Purnima 2025: शरद या कोजागिरी पूर्णिमा पर करें मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करें ये खास उपाय, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Sharad Purnima 2025 Puja Upay Date Significance how to get blessings of maa laxmi

Sharad Purnima 2025: शरद या कोजागिरी पूर्णिमा पर करें मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करें ये खास उपाय

हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। आश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं। मान्यता है कि इस रात देवी लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। इस बार शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर 2025, सोमवार को मनाई जाएगी।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 11:11 AM
share Share
Follow Us on
Sharad Purnima 2025: शरद या कोजागिरी पूर्णिमा पर करें मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करें ये खास उपाय

Sharad Purnima 2025: हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। आश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं। मान्यता है कि इस रात देवी लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। इस साल शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर 2025, सोमवार को मनाई जाएगी। शास्त्रों में कहा गया है कि शरद पूर्णिमा की रात चांदनी अमृत के समान मानी जाती है। इस दिन किए गए उपायों से घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा आती है और मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन में उन्नति के रास्ते खुलते हैं। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से पूर्ण होता है और उसकी किरणों से अमृत बरसता है। इसी कारण इस रात को कई विशेष उपाय किए जाते हैं, जो सुख-समृद्धि और धन-धान्य की वृद्धि में सहायक माने जाते हैं। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय-

1. चंद्रमा को अर्घ्य दें

शरद पूर्णिमा की रात एक पात्र में स्वच्छ जल, चावल और फूल डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। मान्यता है कि इससे जीवन में शांति आती है और घर में धन-समृद्धि का वास होता है।

2. खीर का विशेष प्रयोग

इस दिन खीर बनाकर उसे मिट्टी के बर्तन में खुले आकाश तले रख दें। सुबह उस खीर का सेवन करने से सेहत अच्छी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है।

3. मां लक्ष्मी का मंत्र जाप

शरद पूर्णिमा की रात “ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्म्यै अस्माकं दारिद्र्य नाशय प्रचुर धनं देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ” मंत्र का 108 बार जप करें। इस उपाय से दरिद्रता दूर होती है और धन-संपत्ति में वृद्धि होती है।

4. तुलसी के पास दीपक जलाएं

इस पावन रात को तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक जलाना शुभ माना गया है। तुलसी माता की पूजा करें और परिवार के सुख, शांति व समृद्धि की कामना करें।

ये भी पढ़ें:दिवाली से पहले ये 2 ग्रह चाल बदलकर इन 5 राशियों को देंगे शुभ फल