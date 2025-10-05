शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करें ये खास उपाय

शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म में एक बहुत ही पवित्र और शुभ रात मानी जाती है। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस रात देवी लक्ष्मी धरती पर आती हैं और भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। इस पवित्र रात में चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से पूर्ण होता है और उसकी किरणों से अमृत बरसता है।

शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म में एक बहुत ही पवित्र और शुभ रात मानी जाती है। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस रात देवी लक्ष्मी धरती पर आती हैं और भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। इस पवित्र रात में चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से पूर्ण होता है और उसकी किरणों से अमृत बरसता है। इस साल शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को है। शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाने और चंद्रमा की रोशनी में रखने का खास महत्व है। कहा जाता है कि ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इसके अलावा इस रात कुछ और उपाय भी किए जा सकते हैं, जो घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली लाते हैं।

शरद पूर्णिमा पर करें ये उपाय: चंद्रमा को अर्घ्य दें: एक लोटे में पानी भरें, उसमें चावल और फूल डालकर चंद्रमा की ओर मुख करके अर्पित करें। ऐसा करने से चंद्र देव की कृपा मिलती है और घर में शांति व धन का वास होता है।

खीर का महत्व: खीर बनाकर रात में खुले आसमान के नीचे रखें, preferably मिट्टी के बर्तन में। इससे अच्छी सेहत और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है।

मंत्र जप: “ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्म्यै अस्मांक दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ” का 108 बार जाप करें। इससे धन-संपत्ति और समृद्धि बढ़ती है।

घी का दीपक जलाएं: तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं और तुलसी माता को प्रणाम करें। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है।

पूजा सामग्री: धान की बाली, ईख, नारियल और ताड़ के फल से बने खूजा का उपयोग पूजन में करें। यह पूजा अधिक प्रभावी होती है।