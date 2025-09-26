Sharad purnima 2025 date and time know when will lakshmi vishnu pooja Sharad Purnima 2025: इस साल कब है शरद पूर्णिमा, इस दिन धरती पर आती हैं मां लक्ष्मी, चंद्रमा से बरसता है अमृत, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Sharad purnima 2025 date and time know when will lakshmi vishnu pooja

Sharad Purnima 2025: इस साल कब है शरद पूर्णिमा, इस दिन धरती पर आती हैं मां लक्ष्मी, चंद्रमा से बरसता है अमृत

Sharad Purnima date and time :आश्विन मास का आखिरी दिन है शरद पूर्णिमा। दशहरा के बाद यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णुऔर मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर भ्रमण के लिए आते हैं। 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 03:57 PM
share Share
Follow Us on
Sharad Purnima 2025: इस साल कब है शरद पूर्णिमा, इस दिन धरती पर आती हैं मां लक्ष्मी, चंद्रमा से बरसता है अमृत

अश्विन मास का आखिरी दिन है शरद पूर्णिमा। दशहरा के बाद यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णुऔर मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर भ्रमण के लिए आते हैं। इस दिन के बाद से कार्तिक मास लग जाता है, जिसमें दिवाली, धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस साल शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को है। ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो इस साल 6 अक्टूबर को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस दिन मिल रहा है, दो इस पर्व को दोगुना शुभ बना रहा है। कुछ लोग इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं। इस दिन चंद्रमा की पूजा का भी विधान है।

कब रखा जाएगा शरद पूर्णिमा का व्रत

इस साल पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर को सुबह 11 बजकर 02 मिनट से होगी और यह अगले दिन 07 अक्टूबर 2025 को दोपहर 01 बजकर 37 मिनट पर समाप्त होगी। लेकिन पूर्णिमा की शाम 6 अक्टूबर को मिलेगी, इसलिए पर्व 6 अक्टूबर को मनाई जाएगी। वहीं उदया तिथि में शरद पूर्णिमा 7 अक्टूबर को है।

चंद्रमा का है खास महत्व
ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा से अमृत बरसता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसलिए इस दिन चांद की रौशनी में खीर बनाकर रखी जाती है। रात भर खीर को रखकर अगले दिन खाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा से अमृत बरसता है , इसलिए चांद की रोशनी में खीर बनाकर रखी जाती है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Sharad Purnima Muhrat
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने