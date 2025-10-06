Sharad Purnima 2025 chandrma in meen Rashi amrit varsha know what to do for lakshmi kripa snan daan purnima aaj ki tithi Sharad Purnima 2025: आज शरद पूर्णिमा पर क्या करें, मीन राशि का चंद्रमा बरसाएगा अमृत, स्नान दान की पूर्णिमा तिथि कब?, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Sharad Purnima 2025: आज शरद पूर्णिमा पर क्या करें, मीन राशि का चंद्रमा बरसाएगा अमृत, स्नान दान की पूर्णिमा तिथि कब?

Sharad Purnima 2025:आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को पड़ने वाले पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा कहा जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा एवं आराधना के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन रात को माता लक्ष्मी एवं कुबेर देव की विशेष आराधना किया जाता है। 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, ज्योतिर्विद पंडित दिवाकर त्रिपाठीMon, 6 Oct 2025 09:40 AM
आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को पड़ने वाले पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा कहा जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा एवं आराधना के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन रात को माता लक्ष्मी एवं कुबेर देव की विशेष आराधना किया जाता है। आज चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे, इससे अमृतकाल कहा गया है। इस संयोग से चंद्रमा से अमृत बरसता है। आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि का आरंभ 6 अक्टूबर दिन 2025 दिन सोमवार को दिन में 11:24 बजे से लग रही है जो 7 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार को दिन में 9:35 बजे तक ही व्याप्त है। व्रत की पूर्णिमा एवं माता लक्ष्मी सहित कुबेर देव की आराधना 6 अक्टूबर दिन सोमवार की रात में किया जाएगा। जबकि स्नान दान की पूर्णिमा, पाराशर जयंती, रास पूर्णिमा एवं बाल्मीकि जयंती 7 अक्टूबर को है।

इस दिन क्या करें

चंद्रोदय के बाद कच्चा दूध, चावल, मिसरी, चंदन और सफेद फूल का अर्घ्य चंद्रमा को दें, इससे मानसिक तौर पर आपको शांति मिलती है। इसके अलावा इस दिन श्री सूक्त का पाठ, मां लक्ष्मी के सामने घी की आखंड ज्योत जलाएं। रात को चंद्र की रोशनी में खीर रखें।

खीर में पंचमेवा, मखाना और मिश्री भी डाल देना चाहिए।यदि खीर में शुद्ध केसर भी डाल दिया जाए तो उसका परिणाम भी बहुत ही शुभ होगा क्योंकि गजकेसरी नमक राजयोग का भी निर्माण होगा ।

इस दिन अर्ध रात्रि में घी का दीपक जलाकर पूर्ण विधि विधान के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा कुबेर आदि का विशेष पूजन अर्चन करने से भी अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है तथा घर में धन , सुख, सम्पन्नता, ऐश्वर्य, वैभव तथा शांति की प्राप्ति होती है।

इस दिन क्या ना करें

शरद पूर्णिमा के दिन पैसों को किसी को देना नहीं चाहिए।

इस दिन धन का लेनदेन नहीं करना चाहिए।

काले वस्त्र ना पहनें और तामसिक चीजों का सेवन ना करें।

इस दिन ऐसी मान्यता है कि इस रात आकाश से चंद्रमा की अमृत धारा पृथ्वी पर बरसती है। इसी कारण से आज की रात अर्थात 6 अक्टूबर की रात में शुद्ध दूध, घी, शर्करा युक्त निर्मित खीर को पूर्ण चंद्रमा की अमृतमई चांदनी में रख देने से अमृत वर्षा से सिक्त या सिंचित खीर अमृतमयी हो जाता है। इसलिए इस खीर को प्रसाद स्वरूप पर ग्रहण करने से जीवन शक्ति, यश कीर्ति बढ़ती है तथा रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है।

क्योंकि कोजागरी पूर्णिमा के लिए रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा होना अति आवश्यक एवं शुभ कारक होता है। शास्त्रों की माने तो माता लक्ष्मी इस दिन प्रसन्न मुद्रा में धरती पर विचरण करती हैं तथा शुद्ध सात्विक रहकर रात में जागरण करने वाले व्यक्ति, परिवार एवं समूह पर अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इस दिन पूरे परिवार के साथ रात में जागरण करके माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए तथा गाय के दूध से बनी खीर को चंद्रमा के प्रकाश में अवश्य रखना चाहिए इससे जीवन की सार्थकता में वृद्धि होती है।

कोजागरी पूर्णिमा का महत्व

आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की रात में चंद्र देव अपनी सभी 16 कलाओं के साथ कलाओं से युक्त होकर धरती पर अपना शुभ एवं पूर्ण प्रभाव स्थापित करते हैं। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के काफी निकट होते हैं । परिणाम स्वरूप चंद्रमा के प्रकाश में रात को खीर रखने पर चंद्रमा की सभी कलाओं का शुभ प्रभाव खीर में अंश के रूप में विद्यमान हो जाता है। इस कारण से यह खीर स्वास्थ्य, मन:स्थिति, आत्म बल में वृद्धि एवं भौतिक संसाधनों की प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।

