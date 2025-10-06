शरद पूर्णिमा पर जरूर करें ये छोटा सा उपाय, मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा

शरद पूर्णिमा का पर्व हर साल अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे ‘कोजागरी पूर्णिमा’ या ‘रास पूर्णिमा’ भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी रात को पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं।

शरद पूर्णिमा का पर्व हर साल अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे ‘कोजागरी पूर्णिमा’ या ‘रास पूर्णिमा’ भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी रात को पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जो भी जागरण कर उनकी भक्ति करता है, उस पर कृपा बरसती है। इस साल शरद पूर्णिमा आज यानी 6 अक्टूबर को है। इस दिन चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं के साथ उदित होता है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में औषधीय गुण होते हैं।

शरद पूर्णिमा की धार्मिक मान्यता- पुराणों के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात भगवान श्रीकृष्ण ने वृंदावन की गोपियों के साथ महारास रचाया था। यह रात प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर मां लक्ष्मी इस दिन विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस दिन नियमपूर्वक व्रत रखते हैं और रात्रि जागरण करते हैं, उनके घर कभी धन-धान्य की कमी नहीं होती।

शरद पूर्णिमा पर खीर से जुड़ा आसान उपाय अगर आप मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, तो शरद पूर्णिमा की रात यह छोटा-सा उपाय अवश्य करें:

1. सबसे पहले स्नान करके साफ वस्त्र पहनें और मां लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा करें।

2. पूजा के बाद खीर बनाएं और उसे किसी चांदी, तांबे या मिट्टी के पात्र में भरकर खुले आकाश तले रखें।

3. रातभर खीर को चांदनी में रहने दें।

4. अगले दिन सुबह इस खीर का परिवार सहित सेवन करें और कुछ भाग गरीबों, ब्राह्मणों या ज़रूरतमंदों को दान करें।

यह उपाय करने से घर में धन की वृद्धि होती है और जीवन में खुशहाली आती है।

शरद पूर्णिमा पर खीर का विशेष महत्व- शरद पूर्णिमा पर खीर का विशेष महत्व है। इस दिन खीर को दूध, चावल और चीनी से बनाकर चांदी या मिट्टी के पात्र में रखा जाता है। इसे रातभर खुले आकाश तले चांदनी में रखा जाता है। माना जाता है कि चंद्रमा की किरणें खीर में दिव्य ऊर्जा भर देती हैं। यह खीर केवल स्वाद ही नहीं बल्कि औषधीय गुणों से भी भरपूर हो जाती है।

खीर का सेवन करने के लाभ: 1. इससे तन और मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है।

2. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कम होती हैं।

3. परिवार में सुख-शांति और समृद्धि का वास होता है।

4. मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।