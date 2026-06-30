शंख राक्षसों और पिशाचों को वशीभूत करने वाला, गरीबी दूर भगाने वाला है-अथर्ववेद
ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में शंख होता है, वहां मां लक्ष्मी का वास होता है, पुराणों और वेदों में शंख से जुड़ी काफी बाते बताई गई हैं।
पूजा-पाठ, उत्सव, हवन, विजयोत्सव, आगमन, विवाह, राज्याभिषेक आदि शुभ कार्यों में शंख बजाना शुभ और अनिवार्य माना जाता है। मंदिरों में सुबह और शाम के समय आरती में शंख बजाने का विधान है। शंखनाद के बिना पूजा-अर्चना अधूरी मानी जाती है।कई वेदों में इसके बारे में बताया गया है। अथर्ववेद के चौथे कांड के दसवें सूक्त में स्पष्ट कहा गया है- ‘शंख अंतरिक्ष, वायु, ज्योतिर्मंडल एवं सुवर्ण से संयुक्त है। इसकी ध्वनि शत्रुओं को निर्बल करने वाली होती है। यह हमारा रक्षक है। यह राक्षसों और पिशाचों को वशीभूत करने वाला, अज्ञान, रोग एवं दरिद्रता को दूर भगाने वाला तथा आयु बढ़ाने वाला है।’ शास्त्रकार कहते हैं-
यस्य शंखध्वनिं कुर्यात्पूजाकाले विशेषतः।
विमुक्तः सर्वपापेन विष्णुना सह मोदते॥
(स्कंद पुराण)
अर्थात पूजा के समय जो व्यक्ति शंख ध्वनि करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान विष्णु के साथ आनंद (मोक्ष) पाता है। वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने अपने यंत्रों के माध्यम से यह खोज लिया था कि एक बार शंख फूंकने से उसकी ध्वनि जहां तक जाती है, वहां तक के अनेक बीमारियों के कीटाणु ध्वनि स्पंदन से निष्क्रिय या नष्ट हो जाते हैं।
शंख का जल छिड़का जाता है
शंख में जल भरकर पूजा स्थान में रखा जाना और पूजा-पाठ, अनुष्ठान होने के बाद श्रद्धालुओं पर उस जल को छिड़कने के पीछे मान्यता यह है कि इसमें कीटाणुनाशक शक्ति होती है और शंख में जो गंधक, फासफोरस और कैल्शियम की मात्रा होती है, उसके अंश भी जल में आ जाते हैं। शंख के जल को छिड़कने और पीने से स्वास्थ्य सुधरता है।
दुर्गा पूजा में भी शंख
मां दुर्गा की आराधना में भी शंख और जोका बजाया जाता है। दुर्गा पूजा में महालया, सिंदूर खेला शंख ध्वनि को बेहद शुभ माना गया है। सुख-समृद्धिऔर सौभाग्य का प्रतीक शंख की आवाज बहुत शुभ मानी जाती है। बंगाली समाज में हर मंगल कार्य शंख की ध्वनि से आरंभ होता है। शंख की ध्वनि से बाधाएं दूर भागती हैं और वातावरण शुद्ध होता है। शंख के साथ महिलाएं जोका करती हैं। शंख कई प्रकार के होते हैं, जिनकी अपनी अलग पहचान है। शंख मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं वामावर्ती शंख और दक्षिणावर्ती शंख। आपको बता दें कि वामावर्ती शंख पूजा-पाठ और दैनिक आरती में बजाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दक्षिणावर्ती शंख को बजाया नहीं जाता है।
(साभार : ‘हिंदुओं के रीति-रिवाज तथा मान्यताएं’, पुस्तक महल, दिल्ली)
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