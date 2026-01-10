शनिवार को किसी से नहीं लेना चाहिए ये 5 सामान, बन सकता है दुर्भाग्य का कारण

संक्षेप: हिंदू धर्म में शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित माना जाता है। इस दिन लोग तरह-तरह के उपाय करते हैं। लेकिन इस दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें वर्जित माना जाता है। साथ ही इस दिन छोटी सी भूल दुर्भाग्य का कारण बन सकती है।

हिंदू धर्म में शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित माना जाता है। इस दिन लोग तरह-तरह के उपाय करते हैं। लेकिन इस दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें वर्जित माना जाता है। साथ ही इस दिन छोटी सी भूल दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। जैसे कि शनिवार को कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी से नहीं लेना चाहिए। यह अशुभ माना जाता है। इससे ना सिर्फ नकारात्मक ऊर्जाएं हावी होती हैं, बल्कि शनि देव नाराज हो जाते हैं। इसके अलावा व्यक्ति के जीवन में आर्थिक, मानसिक या शारीरिक परेशानियां शुरू हो सकती हैं। चलिए ऐसे ही 5 चीजों के बारे में जानते हैं जिन्हें किसी से नहीं लेना चाहिए।

उड़द दाल

काली उड़द को शनिवार को किसी से भी नहीं लेना चाहिए। यह शनि से जुड़ी वस्तु मानी जाती है। उड़द लेना पारिवारिक कलह और आर्थिक तंगी का कारण बन सकता है। हालांकि, इसी दिन काली उड़द का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव शांत होता है।

चमड़े की वस्तुएं

चमड़े की वस्तुएं जैसे जूते, बेल्ट आदि भी शनिवार को नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि चमड़ें की वस्तुएं भी शनि से संबंधित मानी जाती हैं। इससे जीवन। इससे जीवन में संघर्ष और अपमान की स्थिति बन सकती है। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ता है। इसके अलावा शनिवार के दिन नया सामान लेने से बचें और हो सके तो पुराने जूते या चप्पल दान करें।

लोहे का सामान

लोहा भी शनि का धातु माना जाता है। ऐसे मं शनिवार के दिन किसी से लोहा लेते हैं, तो शनि देव नाराज हो जाते हैं और साथ ही यह शनि दोष को सक्रिय कर सकता है। इससे करियर में बाधा, विवाद और दुर्घटना के योग बनते हैं। व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए ऐसा करना हानिकारक माना गया है।

लौंग

शनिवार के दिन किसी से लौंग लेना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। मान्यता है कि शनिवार को किसी से लौंग लेने पर ग्रह दशा पर असर पड़ सकता है। इससे कार्यों में बार-बार रुकावटें, जीवन में तनाव या अनचाहे उतार-चढ़ाव आने लगते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि खुद लौंग खरीदकर शनिवार को हनुमान जी या शनिदेव को अर्पित करें।

सरसों तेल

ज्योतिष के मुताबिक सरसों का तेल का संबंध शनिदेव से जुड़ा है। ऐसे में शनिवार के दिन किसी से सरसों का तेल लेना अशुभ माना गया है। इसे लेने से दूसरे व्यक्ति के कष्ट और नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है। ऐसा करने से जीवन में अचानक खर्चे और कर्ज बढ़ने लगते हैं।