शनिवार की ये गलती पड़ सकती है आप पर भारी, शनि देव की नाराजगी से बढ़ जाएगी परेशानी
शनिवार के दिन जाने-अनजाने में हम कुछ गलती कर देते हैं, जिससे शनि देव नाराज हो जाते हैं। शनि देव की नाराजगी के कारण आर्थिक, स्वास्थ्य और मानसिक तनाव का समस्या करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इस दिन किन कामों को करने से परहेज करना चाहिए।
Shaniwar Ke Niyam: हिंदू धर्म में शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि महाराज को समर्पित है। इस दिन सच्चे मन से पूजा और दान करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। लेकिन कई बार अनजाने में की गई छोटी-छोटी गलतियां शनि देव को नाराज कर देती हैं, जिससे व्यक्ति को आर्थिक परेशानी, स्वास्थ्य समस्या और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। शनि देव कर्मों के अनुसार फल देते हैं, इसलिए शनिवार के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है।
शनिवार को इन चीजों से रखें दूरी
शनिवार को तेल खरीदना सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। सरसों का तेल या कोई भी तेल इस दिन ना खरीदें। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है और बरकत प्रभावित होती है। इसी तरह काली उड़द, नमक, लोहे की वस्तुएं या काले कपड़े भी शनिवार को खरीदने से बचना चाहिए। इन चीजों को इस दिन लेने से आर्थिक हानि और अनावश्यक संघर्ष बढ़ सकता है। शनि देव इन कार्यों को पसंद नहीं करते और व्यक्ति को परिणाम भुगतना पड़ता है।
बाल कटवाने की गलती
शनिवार को बाल कटवाना या नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है। इससे शनि देव की नाराजगी होती है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस दिन किसी से उधार लेना या उधार देना भी टालना चाहिए। साथ ही तामसिक भोजन, शराब या मांस का सेवन पूरी तरह बंद रखें। इन गलतियों से शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या का प्रभाव और तेज हो जाता है, जिससे जीवन में अड़चनें बढ़ती हैं।
शनि देव की नाराजगी का कारण
शनि देव न्याय के देवता हैं। वे उन कार्यों से नाराज होते हैं, जो नियमों के विरुद्ध होते हैं। शनिवार को तेल, लोहा या काली चीजें खरीदना उनके सम्मान के खिलाफ माना जाता है। इससे व्यक्ति के कर्मों में बाधा आती है और फल में देरी होती है। कई बार लोग इन छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन लंबे समय में इनका असर आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक स्तर पर दिखता है।
शनिवार को क्या करें?
शनिवार को शनि देव की पूजा जरूर करें। काले तिल, कंबल, छाता या जूते का दान करें। 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें। पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं और सात परिक्रमा करें। हनुमान चालीसा का पाठ भी शनि दोष को शांत करता है। इन कार्यों से शनि देव प्रसन्न होते हैं और जीवन की परेशानियां कम होती हैं।
शनिवार के नियमों का पालन क्यों जरूरी है?
शनिवार के नियमों का पालन करने से व्यक्ति अनावश्यक कष्टों से बच जाता है। शनि देव की कृपा से मेहनत का सही फल मिलता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर में शांति बनी रहती है। जो लोग इन नियमों का सम्मान करते हैं, उन्हें शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या का प्रभाव भी कम महसूस होता है। सच्चे मन से किए गए ये छोटे-छोटे उपाय जीवन को सुखमय बना सकते हैं।
शनिवार के इन नियमों को अपनाकर आप शनि देव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सही कर्म और सावधानी से जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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