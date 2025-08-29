शनि कृपा पाने के लिए शनिवार को करें इन 5 चीजों का दान, जीवन में आएगी सुख-समृद्धि व खुशहाली

Shani Upay: शनिवार के दिन कुछ चीजों का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इन चीजों का दान करने से शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। जानें शनिवार को किन चीजों का दान करना होता है लाभकारी।

Shaniwar ko kya daan karna chahiye: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय देवता माना गया है। यह हर व्यक्ति को उसके अच्छे-बुरे कर्मों के आधार पर परिणाम प्रदान करते हैं। मान्यता है कि अगर जन्मकुंडली में शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही हो तो, शनिवार के दिन कुछ चीजों का दान शनि के अशुभ प्रभाव कम करता है। शनिवार को दान करने से पाप कर्मों का क्षय कम होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सुख-समृद्धि व खुशहाली आती है। शनिवार के दिन शनिदेव को समर्पित है। कहा जाता है कि शनिवार के दिन किए गए दान से शनि कृपा मिलती है। जानें शनि कृपा पाने के लिए शनिवार को क्या दान करना चाहिए।

1. शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन काली उड़द का दान लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि शनिवार को किसी गरीब, मजदूर या ब्राह्मण को काली उड़द का दान करने से नौकरी-पेशा संबंधित परेशानी दूर होती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।

2. ज्योतिष शास्त्र में काले तिल का संबंध शनि ग्रह से बताया गया है। मान्यता है कि शनिवार को काले तिल को दान करने से शनि के अशुभ प्रभावों से राहत मिलती है। शनिवार के दिन काले तिल का दान मानसिक शांति के साथ शनि कृपा दिलाने में सहायक माना गया है।

3. ज्योतिष शास्त्र में शनिवार के दिन लोहे का दान लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि शनिदेव का धातु तत्व लोहा है। मान्यता है कि शनिवार के दिन लोहे की कटोरी, कड़ाही या तवा आदि या अन्य कोई उपयोगी वस्तु का दान करने से शनि दोष शांत होता है और शनि कृपा प्राप्त होती है।

4. कहते हैं कि शनिवार के दिन काले रंग के जूते-चप्पल का दान करने से शनि कृपा से आर्थिक उन्नति मिलती है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन के संघर्ष, नौकरी में बाधा या यात्रा में कष्टों से राहत मिलती है, साथ ही शनि प्रकोप कम होता है।

5. शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान अत्यंत लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि शनि कृपा पाने के लिए शनिवार को लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान देना चाहिए या पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगाना चाहिए। सरसों के तेल का दान जीवन में आर्थिक स्थिरता व प्रतिष्ठा लाता है।