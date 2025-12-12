शनिवार को करें ये उपाय, शनिदेव होंगे मेहरबान

संक्षेप: शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार, शनिवार को कुछ सरल और प्रभावी उपाय करने से शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और जीवन में स्थिरता, सफलता और सुख के मार्ग खुलते हैं।

शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार, शनिवार को कुछ सरल और प्रभावी उपाय करने से शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और जीवन में स्थिरता, सफलता और सुख के मार्ग खुलते हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं और मेहनत, सत्य और अनुशासन की राह पर चलने वालों पर विशेष कृपा करते हैं। आइए जानते हैं शनिवार के खास उपाय-

1. पीपल के पेड़ की पूजा करें

शनिवार की सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना और दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह उपाय शनि दोष को कम करता है और रुके कामों में तेजी लाता है।

2. तेल का दान या तिल का दीपक

शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक जलाना या जरूरतमंद व्यक्ति को तेल दान करना बहुत प्रभावी उपाय माना जाता है। यह उपाय आर्थिक बाधाओं और कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में राहत दिलाता है।

3. काले तिल और उड़द का दान

काले तिल, उड़द की दाल या काले वस्त्र का दान करने से शनि की कृपा बढ़ती है। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं को दूर करता है।

4. हनुमान चालीसा या शनि स्तुति का जाप

शनिवार को हनुमान चालीसा, शनि स्तोत्र या सुंदरकांड का पाठ करने से मन को शांति मिलती है और मानसिक तनाव कम होता है। इस उपाय को करने से शनि पीड़ा में कमी आती है और आत्मविश्वास बढ़ता है।

5. किसी जरूरतमंद की मदद करें

शनिदेव कर्मफलदाता हैं और दूसरों की सहायता से तुरंत प्रसन्न होते हैं। गरीब, वृद्ध या शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों की मदद करने से शनि की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

6. काले रंग की चींटियों या कौवों को भोजन दें

कौवों को रोटी, तिल या चावल खिलाना और चींटियों को शक्कर-आटा डालना शुभ माना गया है। इस उपाय को करने से भाग्योदय होता है।