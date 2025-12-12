Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़shanivar ke upay remedies shani dev ko khush karne k liye kya karein
शनिवार को करें ये उपाय, शनिदेव होंगे मेहरबान

शनिवार को करें ये उपाय, शनिदेव होंगे मेहरबान

संक्षेप:

शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार, शनिवार को कुछ सरल और प्रभावी उपाय करने से शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और जीवन में स्थिरता, सफलता और सुख के मार्ग खुलते हैं।

Dec 12, 2025 09:56 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
share

शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार, शनिवार को कुछ सरल और प्रभावी उपाय करने से शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और जीवन में स्थिरता, सफलता और सुख के मार्ग खुलते हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं और मेहनत, सत्य और अनुशासन की राह पर चलने वालों पर विशेष कृपा करते हैं। आइए जानते हैं शनिवार के खास उपाय-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1. पीपल के पेड़ की पूजा करें

शनिवार की सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना और दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह उपाय शनि दोष को कम करता है और रुके कामों में तेजी लाता है।

2. तेल का दान या तिल का दीपक

शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक जलाना या जरूरतमंद व्यक्ति को तेल दान करना बहुत प्रभावी उपाय माना जाता है। यह उपाय आर्थिक बाधाओं और कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में राहत दिलाता है।

3. काले तिल और उड़द का दान

काले तिल, उड़द की दाल या काले वस्त्र का दान करने से शनि की कृपा बढ़ती है। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं को दूर करता है।

read moreये भी पढ़ें:
नए साल की शुरुआत इन राशियों के लिए रहेगी शानदार, जनवरी का महीना रहेगा फलदायी

4. हनुमान चालीसा या शनि स्तुति का जाप

शनिवार को हनुमान चालीसा, शनि स्तोत्र या सुंदरकांड का पाठ करने से मन को शांति मिलती है और मानसिक तनाव कम होता है। इस उपाय को करने से शनि पीड़ा में कमी आती है और आत्मविश्वास बढ़ता है।

5. किसी जरूरतमंद की मदद करें

शनिदेव कर्मफलदाता हैं और दूसरों की सहायता से तुरंत प्रसन्न होते हैं। गरीब, वृद्ध या शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों की मदद करने से शनि की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

6. काले रंग की चींटियों या कौवों को भोजन दें

कौवों को रोटी, तिल या चावल खिलाना और चींटियों को शक्कर-आटा डालना शुभ माना गया है। इस उपाय को करने से भाग्योदय होता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने