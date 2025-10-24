Hindustan Hindi News
शनिवार को करें ये उपाय, शनिदेव होंगे प्रसन्न, दुख-दर्द होंगे दूर

शनिवार को करें ये उपाय, शनिदेव होंगे प्रसन्न, दुख-दर्द होंगे दूर

संक्षेप: शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव को समर्पित होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति से शनि देव की पूजा करता है, उसके जीवन की परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त हो जाती हैं। शनि देव को कर्म का देवता कहा गया है।

Fri, 24 Oct 2025 05:22 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Shanivar Ke Upay: शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव को समर्पित होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति से शनि देव की पूजा करता है, उसके जीवन की परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त हो जाती हैं। शनि देव को कर्म का देवता कहा गया है। वे व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यदि कोई मनुष्य सच्चे मन से शनि देव की आराधना करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि का वास होता है। शनिवार के दिन किए गए ये छोटे-छोटे उपाय जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आइए जानते हैं, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार को क्या उपाय करने चाहिए-

शनि देव की पूजा करें

शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करें, शनि स्तोत्र या शनि चालीसा का पाठ करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पूजा के अंत में गुड़ या तिल का भोग अर्पित करें। ऐसा करने से व्यक्ति को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन की रुकावटें समाप्त होती हैं।

काला कोयला जल में प्रवाहित करें

शनिवार के दिन काला कोयला जल में प्रवाहित करें। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार यह उपाय शनि दोष को शांत करता है और करियर में आ रही रुकावटें दूर करता है। नियमित रूप से इस उपाय को करने से मनचाही जॉब पाने के योग भी मजबूत होते हैं।

शमी के पौधे की जड़ के पास काली उड़द अर्पित करें

जो लोग कर्ज के बोझ से परेशान हैं, वे शनिवार को शमी के पौधे की जड़ के पास काली उड़द की दाल अर्पित करें। यह उपाय न केवल आर्थिक संकट को दूर करता है बल्कि साढ़े साती और ढैय्या के नकारात्मक प्रभावों को भी कम करता है।

हनुमान चालीसा का पाठ करें

यदि आपकी कुंडली में ग्रह दोष हैं या शनि का अशुभ प्रभाव बना हुआ है, तो शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना सर्वोत्तम उपाय माना गया है। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को सभी ग्रहों के अशुभ प्रभाव से राहत मिलती है। जिस व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा हो जाए उसे जीवन में किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है।

इन चीजो का दान करें

शनिवार को काले तिल, सरसों के तेल, और काले वस्त्रों का दान करना बहुत शुभ माना गया है। तिल दान करने से बीमारियों से मुक्ति मिलती है, जबकि तेल का दान करने से शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जीवन में स्थिरता आती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
