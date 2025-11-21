शनिदेव को क्या मिला था श्राप, किन लोगों को परेशान नहीं करते शनिदेव

संक्षेप: 22 नवंबर को शनिवार है। इस दिन हनुमान जी और शनिदेव की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि शनि न्यायधीश हैं, लेकिन जिन पर इनकी दृष्टि पड़ती है, उसका विनाश निश्चित है।

22 नवंबर को शनिवार है। इस दिन हनुमान जी और शनिदेव की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि शनि न्यायधीश हैं, लेकिन जिन पर इनकी दृष्टि पड़ती है, उसका विनाश निश्चित है। इसके पीछे इनकी पत्नी का श्राप है। तभी से शनिदेव हमेशा नीची दृष्टि करके रहते हैं। शनिदेव के बुरे प्रभावों से अगर आपको बचना है, तो आपको इन देवों की पूजा करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इनकी पूजा करते हैं, उनको शनिदेव परेशान नहीं करते हैं। इसके अलावा यहां पढ़ें शनिवार के उपाय, दान और मंत्र



शनिदेव को क्या मिला था श्राप भगवान शनि भगवान्‌ सूर्य तथा छाया ( संवर्णा )के पुत्र हैं। ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं। इनकी दृष्टि का कारण इनकी पत्नी का श्राप है। कहा जाता है कि शनि देवता भगवान्‌ श्रीकृष्णके भक्त थे। वे श्रीकृष्ण की भक्ति में हमेशा मग्न रहते थे। युवा होने पर इनका विवाह चित्ररथ की कन्या से किया गया। शनिदेव की पत्नी सती- साध्वी थी। शनिदेव पत्नि की तरफ ध्यान ना देते और भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे रहते। उन्होंने शनिदेव को शाप दे दिया था कि आज से जिसे तुम देख लोगे, वह नष्ट हो जाएगा। तभी से शनि देवता अपना सिर नीचा करके रहने लगे। क्योंकि यह नहीं चाहते थे कि इनके द्वारा किसी का अनिष्ट हो।

इन लोगों को परेशान नहीं करते शनि ऐसा कहा जाता है कि जो पीपल की पूजा करते हैं और शनिवार को इस पर दीपक जलाते हैं, उन लोगों को शनि परेशान नहीं करते हैं। ऐसा कहाजाता है कि अगर शनि की महादशा हो तो पिप्लाद मुनी का नाम लें और पीपल की पूजा करें। सूर्यपुत्र शनिदेव पवनपुत्र हनुमानजी की पूजा करने वालों को परेशान नहीं करते हैं। हनुमान जी की पूजा से सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को शनिदेव गुरु मानते हैं, इसलिए जो इनकी पूजा करता है, उससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। कृष्ण भक्तों से शनिदेव दूर रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, इसलिए अपने आराध्य के भक्तों को शनिदेव परेशान नहीं करते।

शनि के लिए दान और मंत्र क्या है? शनि किसी भी राशि में तीस-तीस महीने रहते हैं। यह मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं और इनकी महादशा 11 साल की होती है। इनकी शान्ति के लिए मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। रत्न की बात करें तो नीलम-धारण करना चाहिए। शनि की शांति के लिए तिल, उड़द,लोहा, तेल, काला वस्त्र, नीलम, काली गौ, जूता, कस्तूरी और सोने का दान देना चाहिए। बीज मंत्र-प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्वराय नमः। इसका रोज जप करना चाहिए।