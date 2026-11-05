96 दिन में पलटेगी 4 राशियों की जिंदगी, शनि नक्षत्र गोचर से महालाभ
Shani Transit Saturn Rashifal 2026 : शनि इस वक्त उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हैं। अगले 96 दिन कुल 4 राशियों की जिंदगी में सब कुछ पॉजिटिव होता दिखेगा। जानें किन चार राशियों पर शनि अगले कुछ दिन मेहरबान रहने वाले हैं?
Saturn Nakshatra Gochar 2026 Shani Rashifal : कर्मदेवता शनि इस समय उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अभी करेंट में शनि ही ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने कई राशियों की जिंदगी में हलचल मचा रखी है। शनि इस वक्त वक्री भी हैं और कई राशियों पर इनकी साढ़ेसाती भी चल रही है। अब 11 दिसंबर को ही शनि मार्गी अवस्था में आएंगे। फिलहाल तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहकर ही अगले 96 दिन तक शनि कुल चार राशियों को लाभ ही लाभ देने वाले हैं। फरवरी में शनि उत्तर भाद्रपद से निकलकर रेवती नक्षत्र में आएंगे और इससे पहले ही कई राशियों की जिंदगी रोशन कर चुके होंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी से जानते हैं कि आखिर में शनि नक्षत्र गोचर से लाभ पाने वाली राशियां कौन सी हैं?
इन 4 राशियों को शनि देंगे महालाभ-
वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों को नौकरी में अब राहत महसूस होगी। नौकरी में स्थिति पहले से ज्यादा सही हो जाएगी। अटके काम बनने शुरू होंगे और अपने काम से पहचान भी मिलना शुरू होगी। बिजनेस से जुड़ लोगों को अपना काम एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा। इसी के साथ पैसों की स्थिति काफी हद तक कंट्रोल में आनी शुरू होगी।
तुला राशि
तुला राशि वालों को भी शनि के नक्षत्र परिवर्तन का अच्छा लाभ मिलेगा। करियर में ग्रोथ महसूस होगी। ऑफिस का काम धीरे-धीरे फेवर में आता जाएगा। इससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और चीजें सही दिशा में आगे जाएंगी। लंबे समय से कोई अच्छा ऑफर देख रहे हैं तो अब इंतजार खत्म हो सकता है। कुछ लोगों को मौजूदा नौकरी में ही कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत होगी। घरवालों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का पूरा मौका मिलेगा।
मकर राशि
मकर राशि वालों को भी शनि की बदली चाल का पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। नौकरी में अगर प्रेशर जैसी बात रही है तो अब स्थिति काफी हद तक कंट्रोल में आएगी। सीनियर्स को काम पसंद आएगा और उनका सपोर्ट भी पूरा मिलेगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को अच्छा फायदा मिलने वाला है। कुछ नए लोगों से मुलाकात की भी संभावना है जो आगे चलकर खूब फायदा देंगे। इस दौरान अटके काम भी पूरे होंगे।
कुंभ राशि
शनि के राशि बदलने का असर कुंभ राशि पर पड़ेगा। हालांकि अभी कुंभ पर शनि की साढ़ेसाती भी चल रही है। साढ़ेसाती का आखिरी चरण है। अगर अभी तक चीजें रुकी हैं या फिर किसी भी तरह की बाधा बार-बार परेशान करती आई है तो अब शनि की एनर्जी से हर चीज को गति मिलना शुरू होगा। काम बनने शुरू होंगे। नौकरी-बिजनेस में स्थिति पहले से बेहतर होने वाली है। इनकम के नए सोर्स मिलने से मन खुश रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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