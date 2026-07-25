Shani Vakri 2026: पूरे अगस्त उल्टी चाल चलेंगे शनिदेव, मेष, तुला और वृश्चिक राशि वालों की चमक सकती है किस्मत
Shani Vakri Saturn Retrograde August 2026: अगस्त 2026 में शनिदेव पूरे महीने वक्री चाल से रहेंगे, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग पड़ेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार मेष, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह समय शुभ रह सकता है।
Shani Vakri 2026: अगस्त 2026 में शनि देव पूरे महीने वक्री यानी उल्टी चाल से चलेंगे। ज्योतिष में शनि की चाल का खास महत्व माना जाता है। शनि जब वक्री होते हैं तो कई लोगों के जीवन में बदलाव देखने को मिलते हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस बार शनि की वक्री चाल मेष, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों के लिए अच्छे संकेत दे रही है। नौकरी, कारोबार और आर्थिक मामलों में इन राशियों को फायदा मिल सकता है।
आइए जानते हैं, किन राशियों को होगा लाभ
मेष राशि- पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार मेष राशि वालों के लिए अगस्त का महीना अच्छा रह सकता है। अगर आपका कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है तो उसके पूरे होने के योग बन रहे हैं। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में भी धीरे-धीरे फायदा होने की संभावना है। परिवार का साथ मिलेगा और मन भी खुश रहेगा। पैसों की स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है।
तुला राशि- तुला राशि वालों को मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। अगर प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे हैं तो अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार करने वालों के लिए भी समय ठीक रहेगा। रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं। घर का माहौल भी अच्छा बना रहेगा।
वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के लोगों के लिए शनि की वक्री चाल शुभ मानी जा रही है। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। कारोबार में लाभ होने की संभावना है। नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। पुराने विवाद खत्म हो सकते हैं। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा और समाज में मान-सम्मान भी बढ़ सकता है।
बाकी राशियों के लिए क्या रहेगा?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि बाकी राशियों को घबराने की जरूरत नहीं है। यह समय धैर्य के साथ काम करने का है। बिना सोचे-समझे कोई बड़ा फैसला न लें। खर्च पर नियंत्रण रखें और किसी भी बात को लेकर जल्दबाजी से बचें। मेहनत करते रहेंगे तो समय आपके पक्ष में आता जाएगा।
करें ये आसान उपाय
शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। जरूरतमंद लोगों की मदद करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से शनि देव की कृपा बनी रहती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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