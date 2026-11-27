अगले 14 दिन शनि वक्री देंगे लाभ, कन्या राशि समेत 4 राशियों के लिए अच्छा समय
शनि 11 दिसंबर तक वक्री रहने वाले हैं। ऐसे में अगले 14 दिन कन्या राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही खास रहने वाले हैं।
शनि बीते 27 जुलाई से वक्री चाल चल रहे हैं। इस दौरान शनि उलटी चाल चलते हुए आगे बढ़ते हैं। वैदित ज्योतिष शास्त्र में शनि की बदलती चाल सबसे ज्यादा मायने रखती है क्योंकि उन्हें कर्मफल देवता के रूप में देखा जाता है। शनि 11 दिसंबर तक वक्री रहने वाले हैं। यानी अबसे सिर्फ 14 दिन ही शनि की उलटी चाल में रहेंगे। इसके बाद शनि पूरे 241 दिन के लिए मार्गी हो जाने वाले हैं। हालांकि मार्गी होने से पहले कुल चार राशियों को शनि प्रॉफिट दे जाएंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार वक्री शनि वृषभ राशि, कर्क राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि वालों को लाभ देंगे। जानिए इन राशियों की जिंदगी में किस तरह के बदलाव दिख सकते हैं?
वृषभ राशि को वक्री शनि कैसे प्रॉफिट देंगे?
मेहनत का फल मिलेगा। काम अच्छा चलेगा। सीनियर्स फुल सपोर्ट देंगे। अच्छी कोशिशों के लिए तारीफ मिलेगी। काम के जरिए लोगों के बीच अच्छी पहचान मिलेगी। इस दौरान प्रमोशन से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है जिससे मन खुश रहेगा। बिजनेस में पुराने कॉन्टैक्ट लाभ दिला सकते हैं। चीजें स्पीड से पूरी होगी। अटके काम पूरे होने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में अच्छी ग्रोथ मिलेगी।
मिथुन राशि को वक्री शनि कैसे प्रॉफिट देंगे?
प्रोफेशनल लाइफ में खुद को साबित करने का मौका मिलेगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को प्रॉफिट होगा। लंबे समय से अगर सही मौका तलाश रहे हैं तो चीजें सही ट्रैक पर आएंगी। पैसों से जुड़ी चीजें मन मुताबिक ही आगे बढ़ेंगी। बस इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरह का निवेश सोच-समझकर ही करें।
कर्क राशि को वक्री शनि कैसे प्रॉफिट देंगे?
करियर में अच्छी ग्रोथ के संकेत मिलेंगे। नौकरी लंबे समय से बदलने का मन रहा है तो चीजें सही दिशा में आगे जाएंगी। कोई नया मौका मिल सकता है जिससे जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। अगर लंबे समय से अटका पैसा नहीं मिल पाया है तो इसी बीच उसके मिलने की उम्मीद दिख सकती है। ऐसे में पैसों की स्थिति पहले से बेटर होगी। इस बात का ध्यान रखें कि फालतू के खर्चे ना हो।
कन्या राशि को वक्री शनि कैसे प्रॉफिट देंगे?
अटके काम को रफ्तार मिलने वाला है। नौकरी में जो भी बाधाएं आती रही हैं उनमें काफी कमी आएगी। मेहनत जो भी करते आए हैं उसका रिजल्ट शनि जरूर देंगे। कोई नया मौका मिलने से मन खुश रहने वाला है। कमाई के सोर्स बढ़ेंगे। बिजनेस से जुड़े लोग पॉजिटिव बदलाव देख पाएंगे।
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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र