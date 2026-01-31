Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Shani Vakri Rashifal Saturn Transit 2026 retrograde effects these zodiacs will have a wonderful life
6 महीने बाद शनि चलेंगे उलटी चाल, इन 3 राशियों का जीवन राजा के समान

6 महीने बाद शनि चलेंगे उलटी चाल, इन 3 राशियों का जीवन राजा के समान

संक्षेप:

Shani Vakri Rashifal Saturn Transit 2026: इस साल शनि मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे और राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। शनि इस साल वक्री चाल यानि उलटी चाल में भी गोचर करेंगे, जिससे कुछ राशियां मालामाल हो सकती हैं।

Jan 31, 2026 02:03 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Shani Vakri Rashifal Saturn Transit 2026, शनि वक्री राशिफल: शनि ग्रह को वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कर्मों के फल देने वाले व क्रूर ग्रह के तौर पर देखा जाता है। शनि सीधी, अस्त, उदय और वक्री चाल में गोचर करते हैं। शनि वर्तमान में मीन राशि में विराजमान हैं। 2025 में शनि ने कुंभ राशि से मीन में राशि परिवर्तन किया था। इस साल शनि मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे और राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। शनि इस साल वक्री चाल यानि उलटी चाल में भी गोचर करेंगे। इस समय मार्गी अवस्था में शनि गोचर कर रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, जुलाई के महीने से शनि वक्री हो जाएंगे। शनि का गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ और पॉजिटिव माना जा रहा है। इसलिए आइए जानते हैं शनि के वक्री चाल में गोचर करने से किन राशियों के गोल्डन दिनों की शुरुआत हो सकती है-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

6 महीने बाद शनि चलेंगे उलटी चाल, इन 3 राशियों का जीवन राजा के समान

कर्क राशि के लिए शनि की उलटी चाल कैसी रहेगी?

शनि के वक्री चाल में गोचर करने से कर्क राशि वालों के लिए समय शुभ साबित हो सकता है। आपके जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। नए अवसर सामने आ सकते हैं। निवेश करने के लिए यह समय कुछ लोगों के लिए बेहद अच्छा माना जा रहा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। करियर में पहचान और उन्नति मिल सकती है। विद्यार्थियों को कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है।

मेष राशि के लिए शनि की उलटी चाल कैसी रहेगी?

मेष राशि वालों के लिए शनि का वक्री चाल में गोचर करना लाभकारी साबित हो सकता है। आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है। नौकरीपेशा और व्यापारियों के लिए ये समय काफी लकी रहेगा। पेशेवर विकास होगा। लव लाइफ में थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव रहेंगे, जिन्हें बातचीत करके निपटाया जा सकता है। मोटिवेटेड रहेंगे। करियर लाइफ में कई टास्क मिल सकते हैं, जो ग्रोथ में मदद कर सकते हैं।

मकर राशि के लिए शनि की उलटी चाल कैसी रहेगी?

शनि के वक्री चाल में गोचर करने से मकर राशि के लोगों के लिए टाइम फायदेमंद साबित हो सकता है। संतुलित जीवनशैली बनाए रखें। करियर लाइफ में आपको कई नए टास्क मिल सकते हैं। पूरी मेहनत के साथ अपना काम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। घर-परिवार में मौज मस्ती वाला माहौल रहेगा। जीवनसाथी के साथ दिक्कतें सुलझ सकती हैं। इसलिए पेशेंस के साथ मामलों को सुलझाएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:फरवरी में इन 5 राशियों के दिन किसी वरदान से कम नहीं, पढ़ें 1-28 फरवरी का राशिफल
ये भी पढ़ें:क्या होली पर रहेगा चंद्र ग्रहण का साया? जानें कब लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Shani vakri Shani gochar Saturn Transit अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने