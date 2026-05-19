Shani Vakri: जुलाई में इन 4 राशियों का बदलेगा समय, शनि की उलटी चाल करेगी कमाल
Vakri Shani Lucky Zodiac Signs July 2026: जुलाई में शनि उलटी चाल शुरू करेंगे। शनि की उलटी चाल कई राशि वालों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। जानें इन लकी राशियों के बारे में जिन्हें वक्री शनि शुभ फल प्रदान करेंगे।
Shani Vakri July 2026 Horoscope: ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में शनि को सबसे धीमी गति का ग्रह माना जाता है। शनि एक निश्चित समय में अपनी चाल में बदलाव करके देश-दुनिया के साथ मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार, 27 जुलाई 2026 को शनि 138 दिनों के लिए वक्री होंगे। शनि की वक्री गति का अर्थ उलटी चाल से है। आमतौर पर शनि की उलटी चाल को कष्टकारी माना जाता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जातक की जन्मकुंडली में शनि की स्थिति शुभ-अशुभ परिणामों को प्रदान करती है। जुलाई में शनि की चाल में होने वाला बदलाव कुछ राशियों के लिए लाभकारी रहने वाला है। शनि के प्रभाव से इन राशियों को आकस्मिक लाभ और करियर में सफलता मिल सकती है।
जानें शनि की वक्री चाल किन राशियों के लिए रहेगी शुभ-
1. वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए शनि की वक्री चाल लाभकारी रहने वाली है। शनि कृपा से आपके लिए इनकम के नए सोर्स बनेंगे और पुराने मार्गों से भी रुपए-पैसे का आगमन होगा। किसी अटके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी पेशा करने वालों को प्रमोशन या पदोन्नति मिलने की संभावना है। इस समय आपका कोई सपना पूरा हो सकता है।
2. मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए शनि की उलटी चाल जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। यह समय किसी नए काम की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ है। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी संभव है। सामाजिक मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। भाग्यवश कुछ काम बनेंगे।
3. तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए शनि की उलटी चाल लाभकारी रहने वाली है। इस समय आपको कोर्ट-कचहरी में विजय मिल सकती है। शत्रुओं पर विजय हासिल होगी। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं। समाज में आपका कद बढ़ेगा और आप प्रशंसा प्राप्त करेंगे। ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
4. वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों को शनि की वक्री चाल शुभ फल प्रदान करने वाली सिद्ध होगी। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन की बचत करने में सफल रहेंगे। कुछ जातकों को काम के सिलसिले में विदेश जाने का अवसर मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है, किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान