वक्री शनि 23 दिन तक 4 राशियों को देंगे फायदा, नौकरी में प्रमोशन और अटके धन की वापसी
शनि अगले 23 दिन के लिए वक्री रहेंगे। उलटी चाल चलते हुए शनि 4 राशियों को लाभ पहुंचाएंगे। जानें ये चारों राशियां कौन सी हैं?
वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्मफल देवता माना जाता है। शनि की चाल में होने वाला छोटा सा भी बदलाव हर एक राशि पर गहरा असर डालता है। 11 दिन से पहले शनि वक्री अवस्था में ही रहने वाले हैं। शनि की उलटी चाल कुल 4 राशियों के लिए बेहद ही खास साबित हो सकती है। अगले 23 दिन के लिए वक्री शनि 4 राशियों के लिए वरदान जैसे ही हैं।
जहां एक ओर शनि की उलटी या टेढ़ी चाल सुनकर लोग डर जाते हैं वहीं 4 राशियों को उनका अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार अगले 23 दिन वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि और मिथुन राशि वालों के लिए खास रहने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि इन राशियों के लिए आने वाले दिनों में क्या-क्या बदलाव नजर आ सकते हैं?
वक्री शनि से किन राशियों को होगा लाभ-
वृषभ राशि पर वक्री शनि का असर
वृषभ राशि वालों को वक्री शनि मेहतन का अच्छा फल देंगे। नौकरीपेशा लोग अपने काम की वजह से तारीफ और पहचान पा सकते हैं। प्रमोशन का इंतजार कर रहे लोगों को गुड न्यूज मिल सकती है। व्यापारी वर्ग पुराने संपर्क से लाभ पा सकते हैं। इसी बीच रुके काम भी धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे। अगले 23 दिन में पैसों की स्थिति सुधरेगी।
कर्क राशि पर वक्री शनि का असर
वक्री शनि के चलते कर्क राशि वालों के लिए आने वाला समय करियर के लिहाज से अच्छा जाएगा। नौकरी बदलने की इच्छा रख रहे लोगों को नए मौके मिल सकते हैं। ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर किसी को दिया गया उधार अभी तक नहीं मिला है तो उसके मिलने की संभावना है। ऐसे में पैसों की टेंशन काफी हद तक कम होगी। बस कोशिश करनी है कि फालतू के खर्चों से बचा जाए।
कन्या राशि पर वक्री शनि का असर
वक्री शनि की मदद से कन्या राशि वालों के अटके काम पूरे हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को अपने सीनियर्स और कलीग्स का सपोर्ट मिलेगा। मेहनत का फल भी मिलेगा और काम से लोगों के बीच फिर से पहचान बनेगी। अगले कुछ दिनों में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। इनकम सोर्स बढ़ने के चांस हैं। व्यापार वर्ग से जुड़े लोग पुराने लोगों से संपर्क साधेंगे तो लाभ मिलेगा।
मिथुन राशि पर वक्री शनि का असर
वक्री शनि से मिथुन राशि वालों को मेहनत का फल मिलेगा। अपनी काबिलियत सामने लाने के कई मौके मिलेंगे। बिजनेस चलाने वालों को नई डील मिल सकती है। जो लोग लंबे समय से सही मौके का इंतजार कर रहे थे उन्हें सफलता मिलेगी। पैसों की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा लेकिन इन्वेस्टमेंट सोच-समझकर ही करें।
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वक्री शनि के उपाय
शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीया जरूर जलाएं। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों को काला तिल, उदड़ की दाल और कंबल दान किए जा सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें। अगर संभव है तो रोज ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर आप रोज जाप ना कर पाएं तो शनिवार के दिन जरूर इस मंत्र का जाप करें। इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी का भी गलती से अपमान ना करें। अपने कर्म साफ-सुथरे रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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रत्न शास्त्र
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हस्तरेखा शास्त्र