शनि के वक्री होने से कुंभ राशि पर क्या असर, कौन सी बातें शनि को करेंगी खुश
Shani Vakri kumbh rashi: शनि की कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती भी है, शनि मीन राशि में व्रक्री भी हो रहे हैं। ऐसे में शनि का क्या असर सिर्फ कुंभ राशि पर होगा।
शनि वक्री का मकर राशि पर भी खास असर होगा। 27 जुलाई से इस राशि में शनि भी प्रभावित करेंगे। कुंभ राशि की बात करें तो इस राशि के पहले और दूसरे घर में शनि है,इसलिए आप क्या बोलते हैं, आपका पैसा, आपरी लाइफ में अनुशासन आदि को शनि वक्री होने पर असर डालेंगे। आइए जानते हैं कि शनि के वक्री होने का आपके करियर से लेकर मनी लाइफ और परिवार के वैल्यूज पर क्या असर होगा। आपको बता दें कि शनि दिसंबर तक वक्री रहेंगे। इसके बाद साल 2027 में शनि जून में मेष राशि में जाएंगे। 138 दिनों के लिए शनि वक्री हो रहे हैं और फिर मीन राशि से शनि का गोचर भी खत्म होगा। आइए जानते हैं कि शनि के वक्री होने पर खास तौर पर कुंभ राशि पर क्या असर होगा। कुंभ राशि का स्वामी शनि है। आइए जानते हैं शनि की साढ़ेसाती और वक्री दोनों का असर शनि वालों को क्या-क्या असर दिलाएगा।
कुंभ राशि वाले क्या करें?
शनि साढ़ेसाती में आप परेशान हैं तो इस बात को समझें अगर लाइफ में शनि को खुश रखना है तो कोशिश करें कि किसी भी सफलता पाने के लिए शार्टकट का सहारा ना लें। ऐसा करेंगे तो आपके लिए शनि कभी अच्छे फल नहीं देंगे। दूसरी बात आपके साथ या नीचे तबके के लोग काम करते हैं या जिनसे आपको काम रहता है उनमें उनकी अनादर ना करें, गरीबों को,बीमारों को और बुजर्गों को सम्मान दें। इसके साथ काम को अधूरा ना छोड़े , टैक्स और सरकारी कामों को अच्छे से और समय पर करें। ये कुछ शनि के सिद्धांत माने जाते हैं, मेहनत करने वालों को शनि की कृपा मिलती है। आपके अच्छे कर्म का शनि आपको अच्छा फल देते हैं।
कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती और शनि वक्री का क्या असर?
शनि वक्री का कुंभ राशि के लिए दिक्कतें तो रहेगी, अगर आपके पास पैसा आएगा तो खर्च होगा। आप पैसा जोड़ नहीं पाएंगे। आपको किसी से झूठ नहीं बोलना है, आर्थिक फैसला ले रहे हैं तो पहले सोचे समझें हर पहलु को अच्छे से देखें। इसलिए यह समय बचकर चलने का है। शनि साढ़ेसाती इस राशि पर खत्म होने वाली है, इसलिए इस राशि को पैसों को लेकर अभी सोच समझकर चलना है। अच्छे और बड़े फैसले अभी टाल दें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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