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27 जुलाई से मीन राशि वालों पर वक्री शनि का कैसा रहेगा प्रभाव? इसी राशि में 138 दिन चलेंगे उलटी चाल

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Meen rashi par vakri shani ka prabhav: शनि जब अपनी चाल बदलते हैं तो सभी 12 राशियों को प्रभावित करते हैं। लेकिन यहां हम आपको बता रहे हैं शनि जिस राशि में अपनी चाल बदलेंगे, उस राशि को किस तरह के फल प्रदान करेंगे।

27 जुलाई से मीन राशि वालों पर वक्री शनि का कैसा रहेगा प्रभाव? इसी राशि में 138 दिन चलेंगे उलटी चाल

vakri shani ka meen rashi par prabhav: न्याय देवता शनि 27 जुलाई को मीन राशि में वक्री होंगे। वक्री का अर्थ शनि की उलटी चाल से है। मीन राशि में शनि 138 दिन वक्री रहेंगे और फिर 11 दिसंबर 2026 को मार्गी होंगे। कर्म, अनुशासन और न्याय देवता शनि जब उलटी चाल चलेंगे, तो सभी 12 राशियों पर प्रभाव डालेंगे। मीन राशि के स्वामी गुरु हैं। गुरु और शनि न ही परम मित्र हैं और न ही शत्रु, दोनों के बीच सम का संबंध माना जाता है। शनि की उलटी चाल विचारों, मानसिक चिंतन और पुराने अटके हुए कार्यों की समीक्षा का समय होता है। जानें एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय से मीन राशि पर वक्री शनि का क्या प्रभाव रहेगा।

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मीन राशि के लिए कैसे रहेंगे वक्री शनि के 138 दिन:

वक्री शनि का मीन राशि के स्वास्थ्य पर प्रभाव:

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, मीन राशि में शनि के वक्री होने से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी हो सकती हैं, खासतौर पर कंधे से ऊपरी हिस्से में। सिरदर्द, नेत्रपीड़ा के संकेत हैं।इस समय आपको वाहन प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। परिस्थितियां विपरीत रहेंगी, चोट-चपेट लग सकती है या किसी परेशानी में पड़ सकते हैं।

वक्री शनि का मीन राशि के धन और व्यापार पर प्रभाव:

पंडित उपाध्याय के अनुसार, मीन राशि वालों के वक्री शनि के दौरान खर्चों में वृद्धि के संकेत हैं। अनाप-शनाप खर्च होने से मानसिक परेशानियां घेर सकती हैं। इस दौरान धन का आवक घट सकता है। बिजनेस करने वालों को व्यापारिक उतार-चढ़ाव झेलना पड़ सकता है। वक्री शनि के कारण मीन राशि के नौकरी और व्यापार करने वालों का काम में दबाव बढ़ सकता है। इस समय धन से जुड़े मामलों में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। शनि की उलटी चाल कर्म सुधार का समय माना जाता है। इस समय आप पुराने लंबित या अटके हुए कर्मों या फैसलों को सुधार सकते हैं। इस समय मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं मिलने से मन परेशान रह सकता है। अज्ञात भय सताएगा। शत्रु हावी होने की कोशिश कर सकते हैं।

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वक्री शनि का मीन राशि की पर्सनल लाइफ पर प्रभाव:

पंडित उपाध्याय के अनुसार, संतान के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल की कमी रहेगी। प्रेम-संबंधों के लिहाज से यह समय उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। इस समय जीवनसाथी के साथ अनबन या गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। संतान पक्ष कमजोर रहेगा। किसी भी रिश्ते की शुरुआत के लिए जल्दबाजी न करें और न ही किसी तरह का फैसला लें।

शनि के अशुभ प्रभावों को कम करने के उपाय-

1. शनि कृपा पाने के लिए शनिवार को शनि मंदिर जाकर दर्शन करना चाहिए।

2. शनिवार को शनि संबंधी वस्तुओं जैसे लोहा, सरसों का तेल, काली उड़द की दाल, काले वस्त्र और जूते-चप्पल आदि का दान करना चाहिए।

3. शनिवार को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए।

3. शनिवार का व्रत करने से शनि कृपा मिलने की मान्यता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


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