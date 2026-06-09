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जुलाई में शनि 138 दिनों के लिए बदलेंगे अपनी चाल, इन 4 राशियों का शुरु होगा गोल्डन पीरियड

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Saturn retrograde in pisces 2026: जुलाई में कर्मफलदाता शनि अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। शनि की चाल बदलने से कुछ राशि वालों का भाग्य भी बदल सकता है। जानें शनि किन राशियों का लाएंगे अच्छा समय।

जुलाई में शनि 138 दिनों के लिए बदलेंगे अपनी चाल, इन 4 राशियों का शुरु होगा गोल्डन पीरियड

Vakri shani 2026 July: न्याय देवता शनि की वक्री यानी उलटी चाल का प्रभाव देश-दुनिया से लेकर सभी 12 राशियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्मों का हिसाब करने वाला और व्यक्ति को आंतरिक रूप से मजबूत बनाने वाला माना जाता है। शनि 26 जुलाई 2026, रविवार को वक्री होंगे और 11 दिसंबर 2026 तक यानी 138 दिनों तक उलटी चाल चलेंगे। इस समय शनि मीन राशि के गोचर में हैं। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। मीन राशि में शनि की उलटी चाल कई राशियों पर अनुकूल, तो कई राशियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। शनि की वक्री चाल कुछ राशियों का अच्छा समय ला सकती है। जानें इन राशियों के बारे में।

1. वृषभ राशि-

वृषभ राशि वालों के लिए शनि की वक्री चाल शुभ फल प्रदान कर सकती है। शनि के प्रभाव से आपकी इनकम बढ़ सकती है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। लंबे समय से अटके हुए धन की अचानक वापसी संभव है। नौकरी करने वालों को प्रमोशन या पदोन्नति मिल सकती है। धन से जुड़ी योजनाएं गति पकड़ सकती हैं। जो लोग जॉब की खोज कर रहे हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पराक्रम रंग लाएगा।

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2. मिथुन राशि-

मिथुन राशि वालों के लिए शनि की उलटी चाल व्यापारिक और कर्म क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अगर आप किसी नए काम या व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह समय अनुकूल रहने वाला है। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। कार्यस्थल में आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। धन-संपत्ति में बढ़ोतरी के संकेत हैं।

3. तुला राशि-

तुला राशि के लिए शनि की वक्री चाल अच्छे परिणाम लाएगी। इस समय आपको कोर्ट-कचहरी में विजय मिल सकती है। व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन से जुड़ी परेशानियां खत्म होती नजर आ सकती हैं। शत्रु परास्त होंगे। धन की स्थिति में सुधार होने से आप लंबे समय से अटकी हुई कोई पेमेंट कर सकते हैं। कोई पुराना कर्ज खत्म हो सकता है। सेहत में सुधार होगा। मानसिक तनाव से राहत पाएंगे।

4. वृश्चिक राशि-

वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की उलटी चाल अशुभ फल प्रदान करने वाली साबित हो सकती है। यह समय विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उत्तम रहने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी कर रहे कुछ लोगों को मनचाही पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। मानसिक उलझनें खत्म होंगी और शांति मिलेगी।

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शनि के अशुभ प्रभाव कम करने के उपाय-

1. शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर दर्शन करना चाहिए।

2. शनिवार को काली उड़द, काले वस्त्र, काले तिल, जूते या लोहे आदि का सामान दान करना शुभ होता है।

3. शनिवार को सरसों के तेल का दान भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है।

4. शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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