जुलाई में वक्री होंगे शनि, इन 6 राशियों को रहना होगा सबसे ज्यादा सतर्क, पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें असर
27 जुलाई 2026 से शनि वक्री होने जा रहे हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस दौरान वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के लोगों को नौकरी, कारोबार, निवेश और बड़े फैसलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
Shani Vakri July 2026: वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्म, न्याय और अनुशासन का ग्रह माना जाता है। जब शनि वक्री होते हैं तो कई लोगों के जीवन में पुराने काम, जिम्मेदारियां और रुके हुए मामले फिर से सामने आ सकते हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, 27 जुलाई 2026 से शनि वक्री होने जा रहे हैं। इस दौरान कुछ राशियों के लोगों को खास सतर्क रहने की जरूरत होगी। हालांकि किसी भी ग्रह का असर व्यक्ति की जन्म कुंडली और चल रही दशा के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।
वृषभ राशि
वृषभ राशि के लोगों को इस दौरान पैसों के मामलों में सोच-समझकर फैसला लेना चाहिए। किसी भी बड़े निवेश या लेन-देन में जल्दबाजी न करें। नौकरी और कारोबार में धैर्य बनाए रखें। छोटी-छोटी बातों पर तनाव लेने से बचें।
मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों को कामकाज में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। कागजी काम या किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी बातें अच्छी तरह पढ़ लें। परिवार के साथ बातचीत में भी संयम रखें।
कन्या राशि
कन्या राशि के लोगों के लिए यह समय जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने का है। काम में लापरवाही नुकसान करा सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखें और अपनी सेहत का भी ध्यान दें। किसी भी फैसले में जल्दबाजी करने से बचें।
तुला राशि
तुला राशि के जातकों को नौकरी और कारोबार में धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। किसी बात को लेकर बहस या विवाद से दूर रहें। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और बिना जरूरत जोखिम लेने से बचें।
मकर राशि
मकर राशि के लोगों को इस दौरान अपने काम पर पूरा ध्यान देना होगा। मेहनत का फल मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले अच्छी योजना बनाएं। परिवार और कार्यस्थल दोनों जगह संतुलन बनाए रखें।
कुंभ राशि
कुंभ राशि के लोगों को खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। किसी भी बड़े फैसले से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। वाहन चलाते समय और यात्रा के दौरान भी सावधानी बरतें। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।
क्या कहते हैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शनि के वक्री होने के दौरान धैर्य, अनुशासन और संयम सबसे जरूरी होता है। इस समय जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। अपने काम पर पूरा ध्यान दें और बेवजह के विवादों से दूर रहें। धार्मिक कार्यों में रुचि रखें और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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