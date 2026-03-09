Hindustan Hindi News
शनि के वक्री होने से पहले शनि हो जाएगें अस्त, फिर मई में होंगे उदय, जानें राशियों पर इसका क्या असर होगा?

Mar 09, 2026 03:20 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
शनि का तारा इस साल 11 मार्च को अस्त होने वाला है। इससे कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। शनि 76 दिन तक अस्त रहेगे। 26 मई 2026 को शनि फिर से उदय होंगे। इस प्रकार 76 दिनों के लिए शनि अस्त रहेंगे और 138 दिनों के लिए शनि मार्गी रहेंगे। इस प्रकार से आपको 

शनि का तारा इस साल 11 मार्च को अस्त होने वाला है। इससे कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। शनि 76 दिन तक अस्त रहेगे। 26 मई 2026 को शनि फिर से उदय होंगे। आपको बता दें कि शनि अभी मार्गी चाल चल रहे हैं। शनि की वक्री चाल से पहले शनि का तारा उदय भी हो जाएगा। शनि 26 जुलाई 2026 को फिर से वक्री होंगे। शनि 138 दिनों तक वक्री रहेंगे। इसके बाद वापस दिसंबर में शनि फिर से मार्गी होंगी। इस प्रकार 76 दिनों के लिए शनि अस्त रहेंगे और 138 दिनों के लिए शनि मार्गी रहेंगे। इस प्रकार से आपको शनि के अस्त होने का भी असर होगा। इससे कई राशियों के लिए राहत के योग रहते हैं। शनि का तारा अस्त होने के कारण इससे कई राशियों पर असर होगा। शनि अभी मीन में हैं, इस साल शनि मीन राशि में रहते हुए शनि का तारा अस्त हो रहा है। 11 मार्च 2026 को शनि देव मीन राशि में अस्त होने जा रहे हैं। वह 22 अप्रैल 2026 तक भी अस्त रहेंगे। यह 40 दिन की अवधि कुछ राशियों के लिए लाभकारी हो सकती हैं।

सिंह राशि वालों पर क्या असर होगा?

आपको बता दें कि इस साल सिंह राशि वालों के लिए खास समय रहेगा। सिंह राशि पर शनि की ढैय्या चल रही है। इस राशि के लोगों के लिए आगे का समय टफ रहने वाला है। आपको इस समय शनि के अस्त होने से राहत मिल सकती हैं। बिजनेस में आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर पैसों को लेकर आपका किसी सा विवाद चल रहा है, तो विवाद निपटेगा आपको इसमें लाभ होगा। घर और बाहर आपको बैलेंस बनाना होगा।

धनु राशि वालों के लिए क्या रहेगा असर

धनु राशि के लिए समय शनि का अस्त होना अच्छा लाभ लेकर आएगा। इस राशि के लोगों को अनुशासन में रहकर बिजनेस में तरक्की के योग बनेंगे। मेंटली भी आप पहले से अच्छे होंगे। एग्जाम में आप अच्छी पर्फोर्मेंट देंगे। निवेश से भी लाभ होगा। लेकिन बड़े फैसले लेते समय सावधान रहें।

मीन राशि वालों के लिए क्या रहेगा असर

मीन राशि वालों के लिए शनि का समय अच्छा रहेगा। आपकी राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है,इसलिए इस राशि के लोगों को शनि के अस्त होने पर लाभ होगा। आपको नई जॉब तो मिलेगी ही साथ ही आप आगे चलकर अपने बिजनेस में भी लाभ पाएंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई में अच्छे हैं, उनके लिए समय उत्तम है।

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

