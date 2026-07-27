शनि वक्री होने से किन दो राशियों के लिए बड़े चैलेंज, शनि का क्या रहेगा असर
shani vakri 2026 :शनि वक्री हो रहे हैं। आज से शनि की चाल बदल जाएगी। इसका खास असर किस पर होगा। यहां पढ़ें मीन राशि, जिसमें अभी शनि है, इनका वक्री होने पर इस राशि पर क्या असर होगा।
शनि अपनी ,कभी भी पीछे नहीं जाते हैं, लेकिन वक्री होने पर इनकी चाल अपनी चाल के विपरीत हो जाती है। शनि बहुत धीमे ग्रह हैं और ढ़ाई साल में एक बार गोचर करते हैं। अब 27 जुलाई यानी आज शनि की चाल में बदलाव हो रहा है। इसका मतलब है कि शनि वक्री होने वाले हैं। शनि किसका प्रतिनिधि करते हैं, इसके बारे में आपको जानना चाहिए, शनि अनुशासन, कर्म, जिम्मेदारियों और करियर के कारक हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब हैं तो इन चीजों में आपको परेशानी होगी, ये अलग-अलग कुंडली के अनुसार ही निर्भर करता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छी जगह बैठे हैं, तो आपको लाभ होगा। यहां हम कॉमन शनि वक्री का असर बता रहे हैं। अपनी वक्री गति में शनि आपको आगे बढ़ाने के बजाय शनि आपको चेक करेगा, फिर अगर आप सही रास्ते पर जा रहे हैं तो आपको भविष्य के लक्ष्यों तक पहुंचाएगा। यहां हम दो राशियों के बारे में बात करेंगे। जिन राशियों को शनि के वक्री होने से बड़ा चैलेंज है। वे राशियां हैं मीन और कन्या।
मीन राशि पर वक्री शनि का सबसे ज्यादा असर?
इन दोनों राशियों के लिए वक्री शनि का असर होगा। लेकिन यहां हम आपको केवल मीन राशि के बारे में बताएंगे। मीन राशि में इनके करियर से लेकर रिलेशनशिप पर असर होगा। इसके बारे में बात करेंगे।
मीन राशि वालों के लिए खास सलाह
मीन राशि वालों को इस बात का खास ध्यान देना चाहिएि किसी भी कठिन परिस्थिति से पीछे नहीं हटना है, जो होना है वो होगा, इसलिए जो सामने हैं उसे धैर्य से सामना करें। अभी जो आप अच्छा काम करेंगे तो आपको आगे तक इसका रिवार्ड मिलेगा, जब शनि मार्गी होंगे।
मीन राशि पर वक्री शनि का क्या असर?
वक्री शनि का असर मीन राशियों के लिए एक चैलेंज वाला और बदलाव वाला समय होगा। प्रोफेशनल लाइफ स्लो रहने वाली है। आपका प्रमोशन लेट होगा। आपके सामने चैलेंजिंग जिम्मेजारियां आएगीं। आपका काम को लोड बढ़ेगा। शनि के इस बदलाव के समय आपको अपने स्किल को इंप्रूव करना चाहिए। जो प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं, उन्हें रिवाइज करें।
रिलेशनशिप, हेल्थ और फाइनेंस में में मीन राशि पर वक्री शनि का क्या होगा असर
रिलेशनशिप में इमोशनल बाउंड्रीज इग्नोर ना करें। ईमानदारी से रिलेशनशिप अच्छा होगा। फाइनेंस और हेल्थ की बात करें तो अचानक खर्चें आ सकते हैं। आपको लंबे समय के लिए बजट बनाना चाहिए। हेल्थ की बात करें तो मेंटली और इमोशनली चीजों पर ध्यान दें। तनाव और थकान बढ़ेगी। मेडिटेशन और अच्छे नींद लेंगे और हेल्थ में अनुशासन रखेंगे तो लाभ होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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