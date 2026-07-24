Shani Vakri 2026: वक्री शनि के अगले 4 महीने, किन राशियों को मिलेगी राहत और किसकी बढ़ेगी परीक्षा?
27 जुलाई 2026 से शनि मीन राशि में वक्री होकर करीब चार महीने तक इसी अवस्था में रहेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कुछ राशियों को रुके हुए काम पूरे होने और करियर में राहत मिलने के संकेत हैं, जबकि कुछ राशियों को धैर्य और सोच-समझकर फैसले लेने की सलाह दी जाती है।
Shani Vakri 2026: ज्योतिष में शनि को कर्मफलदाता ग्रह माना जाता है। शनि की चाल में बदलाव का असर लंबे समय तक देखने को मिलता है। इस बार शनि 27 जुलाई 2026 को मीन राशि में वक्री होंगे। इसके बाद वे करीब चार महीने से ज्यादा यानी लगभग 138 दिनों तक वक्री रहेंगे और 11 दिसंबर 2026 को मार्गी होंगे। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान कई लोगों के रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं, वहीं कुछ राशियों को धैर्य और सावधानी के साथ फैसले लेने की जरूरत पड़ सकती है।
कब से कब तक वक्री रहेंगे शनि?
शनि 27 जुलाई 2026 को मीन राशि में वक्री होंगे। इसके बाद 11 दिसंबर 2026 को वे फिर से सीधी चाल यानी मार्गी हो जाएंगे। वक्री अवधि में शनि नई शुरुआत से ज्यादा पुराने मामलों, अधूरे कामों और पिछले फैसलों की समीक्षा कराते हैं। इस समय लोगों को अपने कर्मों का परिणाम भी देखने को मिल सकता है।
इन राशियों को मिल सकती है राहत
मकर और कुंभ:
शनि इन दोनों राशियों के स्वामी हैं। वक्री अवधि में रुके हुए कामों में गति आ सकती है। नौकरी में चल रही परेशानी कम हो सकती है। पुराने निवेश या अटका हुआ पैसा मिलने की संभावना भी बन सकती है।
वृषभ:
कामकाज में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। लंबे समय से चल रही किसी योजना में सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। वरिष्ठ लोगों का सहयोग भी मिल सकता है।
मिथुन:
करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव संभव हैं। पुराने प्रयासों का परिणाम मिलने की शुरुआत हो सकती है। हालांकि जल्दबाजी से बचना जरूरी रहेगा।
इन राशियों की बढ़ सकती है परीक्षा
मीन:
शनि इसी राशि में वक्री होंगे, इसलिए जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। काम का दबाव महसूस हो सकता है। किसी भी बड़े फैसले से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करना बेहतर रहेगा।
कर्क:
खर्च बढ़ने और मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है। परिवार और कार्यक्षेत्र के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। किसी भी विवाद से दूर रहना बेहतर रहेगा।
सिंह:
नौकरी और कारोबार में धैर्य रखने की जरूरत पड़ सकती है। नए निवेश या बड़े आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें। छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने से नुकसान हो सकता है।
वक्री शनि के दौरान क्या करें?
- अपने अधूरे काम पूरे करने पर ध्यान दें।
- किसी भी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश न करें।
- मेहनत और अनुशासन बनाए रखें।
- बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों का सम्मान करें।
- बिना सोचे-समझे बड़े आर्थिक फैसले लेने से बचें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
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राशिफल (डेली एवं वीकली)
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