Shani Vakri 2026: 27 जुलाई से वक्री होंगे शनि, उससे पहले मेष समेत इन 5 राशियों को रहना होगा सतर्क
Shani Vakri 2026: शनि देव 27 जुलाई 2026 को वक्री होने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, शनि की चाल बदलने से पहले भी उसका प्रभाव महसूस होने लगता है। ऐसे में मेष, कर्क, तुला, मकर और मीन राशि के जातकों को काम, खर्च, रिश्तों और बड़े फैसलों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।
Shani Vakri 2026: वैदिक ज्योतिष में शनि देव को कर्मफल का दाता माना जाता है। जब शनि अपनी चाल बदलते हैं तो उसका असर हर राशि पर किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है। इस साल 27 जुलाई 2026 को शनि वक्री होने जा रहे हैं। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, वक्री होने से पहले भी शनि का प्रभाव धीरे-धीरे दिखाई देने लगता है। ऐसे में कुछ राशियों के लोगों को अभी से अपने कामकाज, खर्च और रिश्तों को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत हो सकती है।
शनि वक्री होने से पहले क्यों बढ़ जाती है हलचल?
ज्योतिष के अनुसार, कोई भी ग्रह जब अपनी चाल बदलने वाला होता है तो उसका असर कुछ दिन पहले से महसूस होने लगता है। शनि की धीमी गति की वजह से यह प्रभाव और भी ज्यादा माना जाता है। इस दौरान अधूरे काम सामने आ सकते हैं, पुराने विवाद फिर से उठ सकते हैं और कुछ लोगों को मेहनत के बाद भी देरी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय धैर्य और सोच-समझकर फैसले लेने की सलाह दी जाती है।
इन राशियों को अभी से रहना चाहिए सतर्क
मेष राशि: काम के दबाव में बढ़ोतरी हो सकती है। किसी भी बात पर जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। पैसों के मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं।
कर्क राशि: परिवार और करियर के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। बेवजह के विवाद से दूरी रखें। सेहत को भी नजरअंदाज न करें।
तुला राशि: खर्च बढ़ सकते हैं। निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लें। कार्यक्षेत्र में किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं रहेगा।
मकर राशि: शनि आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए उनकी चाल का असर ज्यादा महसूस हो सकता है। काम में देरी या अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। धैर्य बनाए रखें।
मीन राशि: मानसिक तनाव बढ़ सकता है। किसी पुराने मामले को लेकर चिंता हो सकती है। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें।
क्या करें?-
- हर शनिवार शनि देव की पूजा करें।
- जरूरतमंद लोगों की मदद करें।
- मेहनत और ईमानदारी से अपने काम पर ध्यान दें।
- बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश करने से बचें।
- गुस्से और विवाद से दूरी बनाकर रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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