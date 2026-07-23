Shani Vakri 2026: 27 जुलाई से शनि की टेढ़ी चाल, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, इन लोगों को रहना होगा सतर्क
27 जुलाई 2026 को शनि वक्री होने जा रहे हैं। शनि की इस चाल का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला और मकर राशि के जातकों को करियर, कारोबार और धन के मामलों में लाभ मिल सकता है, जबकि मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
Shani Vakri 2026: वैदिक ज्योतिष में शनि देव को कर्मफलदाता और न्याय का देवता माना जाता है। शनि जब भी अपनी चाल बदलते हैं तो उसका असर सभी 12 राशियों के लोगों पर देखने को मिलता है। इस बार 27 जुलाई 2026 को शनि वक्री होने जा रहे हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार शनि की वक्री चाल अगले कई महीनों तक प्रभाव में रहेगी। इस दौरान कुछ राशियों को करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ राशियों को संभलकर चलने की सलाह दी जाती है।
शनि वक्री का क्या होता है अर्थ?
जब कोई ग्रह आकाश में पृथ्वी से देखने पर उल्टी दिशा में चलता हुआ दिखाई देता है, तो उसे वक्री कहा जाता है। ज्योतिष में शनि का वक्री होना कर्मों की समीक्षा, अधूरे कार्यों को पूरा करने और जीवन में अनुशासन लाने का समय माना जाता है। इस दौरान व्यक्ति को अपने पुराने फैसलों और जिम्मेदारियों पर दोबारा ध्यान देना पड़ सकता है।
इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत
वृषभ राशि- शनि की वक्री चाल आपके करियर में नई संभावनाएं ला सकती है। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ पदोन्नति के योग बन सकते हैं। लंबे समय से रुका धन मिलने की संभावना रहेगी। कारोबार में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।
मिथुन राशि- भाग्य का साथ मिलने से कई अटके काम पूरे हो सकते हैं। विदेश, शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े लोगों को अच्छे समाचार मिल सकते हैं। निवेश से जुड़े मामलों में भी लाभ मिलने की संभावना है।
सिंह राशि- आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो सकती है। नई नौकरी या आय के अतिरिक्त स्रोत मिलने के योग बनेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा और सामाजिक सम्मान बढ़ सकता है।
तुला राशि- शनि की कृपा से करियर में स्थिरता आ सकती है। व्यापार करने वालों को नए अवसर मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
मकर राशि- शनि आपकी ही राशि के स्वामी हैं। वक्री होने के बाद पुराने प्रयासों का फल मिलना शुरू हो सकता है। नौकरी और व्यवसाय में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं।
इन राशियों को रहना होगा सतर्क
मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को इस दौरान जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। नौकरी बदलने, निवेश करने या किसी विवाद में पड़ने से पहले अच्छी तरह विचार करना बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य और खर्चों पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत हो सकती है।
शनि वक्री के दौरान करें ये उपाय
- शनिवार के दिन शनि देव की विधि-विधान से पूजा करें।
- पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
- जरूरतमंद लोगों को काले तिल, उड़द और काले वस्त्र का दान करें।
- हनुमान चालीसा और शनि स्तोत्र का नियमित पाठ करें।
- मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन का पालन करें। शनि इन्हीं गुणों से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि