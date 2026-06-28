138 दिन वक्री रहेंगे शनि, इन 3 राशियों की चमक सकती है किस्मत, ये 3 रहें सतर्क
Shani Vakri 2026: ज्योतिष के अनुसार, शनि 27 जुलाई 2026 से मीन राशि में वक्री होकर 11 दिसंबर 2026 तक उल्टी चाल चलेंगे। इस दौरान कर्क, वृश्चिक और मकर राशि के लोगों को लाभ मिलने के संकेत हैं, जबकि मेष, मिथुन और मीन राशि वालों को धैर्य और सावधानी के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है।
Shani Vakri 2026: ज्योतिषशास्त्र में शनि की चाल में बदलाव को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कर्मफलदाता शनि देव कुछ दिनों बाद वक्री होने जा रहे हैं। ज्योतिषियों का मानना है कि शनि की यह चाल सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग असर डालती है। किसी के लिए यह समय तरक्की लेकर आता है तो कुछ लोगों को धैर्य और मेहनत की परीक्षा से गुजरना पड़ता है।
कब से कब तक रहेंगे वक्री शनि?
दृक पंचांग के अनुसार, शनि 27 जुलाई 2026 को मीन राशि में वक्री होंगे। इसके बाद 11 दिसंबर 2026 को मार्गी हो जाएंगे। इस दौरान शनि कुल 138 दिनों तक उल्टी चाल चलेंगे। ज्योतिष में शनि की वक्री अवस्था को कर्मों का हिसाब देने वाला समय माना जाता है।
शनि के वक्री होने का क्या होता है असर?
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि जब वक्री होते हैं तो व्यक्ति को अपने पुराने फैसलों, अधूरे कामों और कर्मों का परिणाम देखने का अवसर मिलता है। इस दौरान जल्दबाजी से बचने, अनुशासन बनाए रखने और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। कई लोगों के रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं, जबकि कुछ लोगों के सामने नई जिम्मेदारियां भी आ सकती हैं।
इन 3 राशियों को मिल सकता है लाभ
कर्क राशि- करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। निवेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। हालांकि, खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना जरूरी रहेगा।
वृश्चिक राशि- नई योजनाओं पर काम शुरू करने का मौका मिल सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा और निवेश से जुड़े फैसले भविष्य में लाभ दे सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को भी अच्छी खबर मिल सकती है।
मकर राशि- शनि की वक्री चाल मकर राशि वालों के लिए लाभकारी मानी जा रही है। करियर में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं।
इन राशियों को रहना होगा सतर्क
मेष राशि- काम में देरी हो सकती है। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है। किसी भी बड़े फैसले से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करना बेहतर रहेगा।
मिथुन राशि- खर्च बढ़ सकते हैं और काम का दबाव महसूस होगा। करियर में बदलाव की जल्दबाजी से बचें। धन के मामलों में जोखिम लेना ठीक नहीं रहेगा।
मीन राशि- शनि की वक्री चाल का असर सबसे ज्यादा महसूस हो सकता है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है और कई काम उम्मीद से धीमी गति से पूरे होंगे। इस दौरान धैर्य बनाए रखना सबसे जरूरी रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
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