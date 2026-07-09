Shani Vakri 2026: 138 दिन की वक्री चाल कुंभ राशि वालों के लिए क्यों है खास? जानें करियर, धन और सेहत पर असर
Shani Vakri 2026: 27 जुलाई 2026 से शनि मीन राशि में वक्री होकर 11 दिसंबर 2026 तक 138 दिनों तक उल्टी चाल चलेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, कुंभ राशि के लिए यह समय नौकरी, कारोबार, आर्थिक फैसलों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा।
Shani Vakri 2026: ज्योतिष में शनि को कर्म का ग्रह माना जाता है। जब शनि वक्री होते हैं तो इसे पुराने काम पूरे करने, अपनी गलतियों से सीखने और सोच-समझकर आगे बढ़ने का समय माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है, लेकिन कुंभ राशि के लिए शनि का वक्री होना खास माना जा रहा है। कुंभ राशि के लिए यह समय इसलिए भी खास माना जाता है, क्योंकि शनि इस राशि के स्वामी ग्रह हैं। शनि 27 जुलाई 2026 से मीन राशि में वक्री (उल्टी चाल) शुरू करेंगे और यह अवस्था 11 दिसंबर 2026 तक रहेगी। कुल 138 दिनों तक शनि वक्री चाल चलेंगे।
आइए जानते हैं शनि के वक्री होने से कुंभ राशि वालों का जीवन कैसा रहेगा
नौकरी में मिल सकती है नई जिम्मेदारी
अगर आप नौकरी करते हैं तो आने वाले महीनों में काम का दबाव बढ़ सकता है। ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। मेहनत का फल मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए जल्दबाजी करने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। अगर नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो पहले सभी बातों पर अच्छी तरह विचार कर लें।
कारोबार में संभलकर लें फैसला
कारोबार करने वालों के लिए यह समय सोच-समझकर कदम बढ़ाने का हो सकता है। बड़ा निवेश करने या नई साझेदारी शुरू करने से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी रहेगा। पुराने रुके काम आगे बढ़ सकते हैं। किसी पुराने ग्राहक से भी फायदा मिलने की उम्मीद बन सकती है। बिना योजना के कोई बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं माना जाता।
पैसों के मामले में रखें ध्यान
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान आमदनी के साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं। इसलिए बेवजह खर्च करने से बचें। अगर पहले से बचत की योजना बना रखी है तो उसे जारी रखें। उधार लेने या देने से पहले अच्छी तरह सोच लें। छोटी-छोटी बचत आगे चलकर काम आ सकती है।
परिवार का साथ मिलेगा
घर के लोगों के साथ समय बिताने की कोशिश करें। छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचें। अगर किसी बात को लेकर मन में नाराजगी है तो खुलकर बात करें। जीवनसाथी का साथ मिल सकता है। परिवार के किसी सदस्य से अच्छी खबर भी मिल सकती है।
सेहत का रखें ध्यान
काम की भागदौड़ के बीच आराम करना भी जरूरी है। समय पर खाना खाएं और पूरी नींद लें। अगर लंबे समय से कोई परेशानी चल रही है तो उसे नजरअंदाज न करें। समय रहते डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर रहेगा।
शनि वक्री होने के ज्योतिषीय संकेत?
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, दिसंबर तक का समय कुंभ राशि वालों के लिए मेहनत और धैर्य का हो सकता है। जो लोग बिना जल्दबाजी के अपने काम पर ध्यान देंगे, उन्हें आगे चलकर अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। हालांकि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग होती है। इसलिए किसी भी गोचर का असर भी हर व्यक्ति पर अलग-अलग हो सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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